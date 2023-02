Falta de óculos afeta 90% das pessoas acima de 50 anos na América Latina, Ásia e África, diz estudo

Pesquisa publicada em revista britânica contou com participação de oftalmologista da USP em Ribeirão Preto (SP). Problema pode comprometer metas estabelecidas pela ONU na Agenda 2030, diz profissional. Paciente durante exame oftalmológico

Newarta/Pixabay

A falta do uso de óculos afeta 90% das pessoas acima de 50 anos na América Latina, Ásia e África, indica estudo publicado pela prestigiada revista britânica The Lancet Global Health.

A pesquisa contou com a participação do oftalmologista e professor João Marcello Fortes, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (FMRP), e constatou a disparidade do acesso a serviços de saúde ocular no Brasil e no mundo.

Nos países ricos, apenas 20% do público não teve a necessidade atendida, segundo o trabalho. Ao g1, o pesquisador ressalta que a falta de recursos é o principal causador do problema.

Segundo ele, isso pode comprometer, inclusive, as metas estabelecidas pela Organização das Nações Unidas (ONU) para a Agenda 2030, que tem 17 objetivos interconectados para o desenvolvimento do planeta. (veja abaixo)

“A gente tem vários mundos dentro de uma mesma cidade. Quem tem uma renda maior, tem um acesso de primeiro mundo. E aí a gente pega o carro e dirige por dez minutos e chega numa bolha em que as pessoas não têm o menor acesso”, explica o professor da Universidade de São Paulo (USP).

Estudo

A pesquisa foi publicada em outubro de 2022 e se chama Effective refractive error coverage in adults aged 50 years and older: estimates from population-based surveys in 61 countries (Cobertura efetiva de erros refrativos em adultos com 50 anos ou mais: estimativas de pesquisas populacionais em 61 países, em tradução livre).

O trabalho avaliou a necessidade da cobertura de correção de erros refrativos – miopia, astigmatismo e hipermetropia – e contou com 169 pesquisas oftalmológicas realizadas, a partir de 2000, em mais de meio milhão de pessoas.

Além dos erros refrativos, a pesquisa também avaliou a falta de cirurgia de catarata em pessoas acima de 50 anos nos três continentes. Na América Latina, a média ficou em 40%, a mesma do Brasil.

O ideal, segundo a ONU, seria de no mínimo 70%. O médico ressalta que os índices de cobertura da cirurgia de catarata e dos erros refrativos foram adotados pela ONU como parâmetros para a Agenda 2030.

“Não são doenças que a gente precisa ter um grande avanço científico ou descobrir um remédio novo”, pondera.

Falta de acesso à serviços de saúde ocular ao redor do mundo compromete Agenda 2030 da ONU

Reprodução/TV Globo

Barreiras nos tratamentos

Pode até parecer contraditório, mas o oftalmologista destaca que a cirurgia de catarata, doença que é a principal causadora de cegueira no mundo, é uma medida mais simples de ser colocada em prática do que o uso de óculos, já que isso precisa do envolvimento do paciente.

O procedimento para tratamento da catarata, disponível no Sistema Único de Saúde (SUS), trata-se de uma cirurgia definitiva que dura, em média, dez minutos. “Tudo que é intervenção única é muito mais fácil de resolver do que medidas que dependem do fator da pessoa usar a medicação”, destaca.

Catarata ocorre quando o cristalino do olho começa a ficar opaco

Wilson Aiello/EPTV

Os motivos para uma pessoa deixar de usar os óculos são diversos e vão desde um incômodo com a estética até a falta de recursos financeiros. Além disso, como os óculos não trazem uma solução definitiva, outros gastos podem surgir.

“Depois de um tempo ele já vai estar riscado, quebrado e você vai precisar fazer outro. Um óculos não vai durar a vida inteira, então, nesse sentido, a catarata é bem mais fácil de agir”, explica Furtado.

De olho no futuro

A Agenda 2030 nasceu em 2015 e reúne os 193 Estado-membros da ONU, incluindo o Brasil. A sete anos para a conferência dos resultados, o oftalmologista diz que o cumprimento da pauta está pela metade: embora a catarata e a inacessibilidade ao uso de óculos sejam realidade, ele ressalta que um grande caminho já foi percorrido.

“Eu não vejo chance da gente avançar muito se a gente não integrar os serviços de cuidado ocular com os serviços de medicina da família, porque o oftalmologista, que é quem trata, quem faz a cirurgia de catarata, geralmente está longe da comunidade, no consultório, no ar-condicionado”, afirma.

Furtado acredita que a união entre as duas frentes é essencial para resolver os problemas relacionados à saúde ocular.

“A gente tem o conhecimento, a gente tem a capacidade, falta um pouco mais de integração. A sociedade, como um todo, vem falhando em não colocar o óculos no rosto de quem precisa”, conclui.

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP) em Ribeirão Preto, SP

EPTV/Reprodução

