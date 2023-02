Falta de perícia para isenção do IPVA em Ribeirão Preto, SP, afeta pessoas com deficiência

Cidade não tem clínica credenciada para realização de exame, que deixou de ser feito pelo Detran. Pai de menino autista teve que agendar procedimento em município a 330 km de distância. ‘Absurdo’, diz OAB. Mudança no Detran dificulta pedido de isenção de IPVA a moradores de Ribeirão Preto, SP

Pessoas com deficiência física ou autismo em Ribeirão Preto (SP) estão com dificuldade para garantir a isenção do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA).

O problema para conseguir o benefício garantido por lei é a burocracia: desde o fim de 2021, a perícia médica não é mais feita pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran).

Atualmente, o exame é realizado pelo Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo (Imesc), mas a cidade não conta uma clínica credenciada para fazer o exame.

Transtornos

O aposentado Luiz Registro é pai de um menino de 4 anos que possui autismo severo. Por conta da condição, o menino não consegue fazer longas viagens.

A família tem direito à isenção, mas só conseguiu agendar a perícia em Araçatuba (SP), a aproximadamente 330 km de Ribeirão Preto.

“Pode acontecer um acidente na estrada, tira minha atenção, dirigindo, e ele tendo uma crise”, conta o aposentado.

Registro entrou com um pedido na Justiça para conseguir que o menino faça a perícia na cidade.

Para Diego Mariano, vice-presidente da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) em Ribeirão Preto, é incoerente conceder o benefício e, ao mesmo tempo, exigir um deslocamento longo para garantir o que é previsto por lei.

“É um absurdo, um desrespeito à pessoa com deficiência e um contrassenso com a lei de inclusão”, pontua Mariano.

Esperança

O vice-presidente da comissão afirma que a situação deve ser corrigida com urgência e destaca um projeto de lei que, se sancionado e regulamentado pelo governo estadual, pode ajudar a solucionar o problema.

O texto prevê que pessoas com deficiência possam realizar a perícia via Sistema Único de Saúde (SUS) ou por um perito credenciado pelo Detran. O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) recebeu o documento na sexta-feira (10) e tem 15 dias úteis para sancionar ou não o projeto.

Entretanto, há uma corrida contra o tempo, já que o prazo para os pedidos de isenção termina em 28 de fevereiro. Caso a pessoa perca a data ou não possa ir até o local da perícia, será necessário buscar meios legais para tentar conseguir o benefício.

“O que a gente aconselha é que procurem o judiciário para se proteger de possíveis violações de seus direitos”, diz Mariano.

O que diz o Imesc?

De acordo com a Secretaria Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o credenciamento de clínica para a realização das perícias continua aberto, mas ainda nenhum estabelecimento demonstrou interesse em Ribeirão.

À EPTV, afiliada da TV Globo, o Imesc informou que trabalha para ampliar os agendamentos para o público.

Atualmente, mais de 40 mil vagas estão disponíveis em Araçatuba, Barra Bonita (SP), Botucatu (SP), Itapetininga (SP), Jundiaí (SP), Mauá (SP), Osasco (SP), Santos (SP), São Bernardo do Campo (SP), São Paulo (SP), Caraguatatuba (SP) e Sorocaba (SP).

