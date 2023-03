Falta de proteção em ponte e rua esburacada preocupam moradores de Mococa e Pirassununga

Produção da EPTV procurou órgãos públicos que estão cientes dos problemas, mas não deram prazo para que reparos sejam realizados. Ponte entre Mococa e Tambaú está com grades laterais quebradas e preocupa moradores

Motoristas e pedestres de Mococa (SP) estão preocupados com a situação de uma ponte que passa pelo Rio Pardo. O local fica entre a cidade e Tambaú e está com a proteção ao lado da pista quebrada em alguns pontos.

Preocupados com a possibilidade de acidentes, os moradores fizeram registros do local e cobram uma solução do poder público. Nos registros, é possível perceber que, apesar das más condições da ponte, o asfalto do local é novo.

O Departamento de Estradas e Rodagens (DER) responsável pelo recapeamento da vicinal informou que deve terminar em junho os reparos no trecho, mas que o contrato assinado não prevê o conserto da ponte.

O DER também informou que irá avaliar com a Prefeitura de Mococa uma possível solução para o problema.

Buracos em Pirassununga

Buracos na Estrada do Barrocão em Pirassununga preocupa moradores do bairro Bom Retiro

Moradores do bairro Bom Retiro, na Estrada do Barrocão, reclamam de um grande buraco no asfalto. O local é uma estrada de acesso a sítios.

Preocupados, eles já procuraram a prefeitura, mas não obtiveram nenhum retorno. Enquanto isso, a erosão no asfalto só aumenta.

Procurada pela produção da EPTV, afiliada da Rede Globo, a Prefeitura de Pirassununga informou que está aguardando a chegada de materiais para realizar a o reparo, mas não deu um prazo para que o problema do buraco seja resolvido.

