Faltar com a verdade é algo que se aprende em casa: saiba por que crianças mentem e o que fazer

Neste 1º de abril, especialistas alertam que a mentira não pode ser normalizada e que as crianças podem e devem aprender sobre isso o quanto antes.

O “Dia da Mentira”, celebrado neste 1º de abril, pode até ser uma data para brincadeiras e distorções, mas especialistas alertam que isso não pode ser naturalizado no dia a dia, especialmente pelas crianças.

Para a psicóloga especialista em psicologia clínica, Vanessa Gebrim, é importante que os pequenos saibam o que é uma mentira e que não podem se utilizar dela como um mecanismo para tentar escapar de consequências de suas ações.

Renata Bento, psicóloga e psicanalista que integra a Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro (SBPRJ), concorda, e reforça que a criança precisa saber como a família lida com a honestidade.

🤥❌ Segundo as especialistas, é comum as crianças mentirem para:

Chamar atenção dos pais;

Lidar com angústia e medo;

Evitar punição;

Esconder frustração;

Ajudar outra pessoa.

Para elas, todos os pontos podem e devem ser trabalhados com conversas honestas, mas sensíveis — alinhadas com a idade de cada criança — e através do exemplo nas relações.

💬 Como falar com as crianças sobre mentira

As crianças mentem porque veem os adultos mentindo. Então, se um filho vê o pai mentir, ele acha que isso é válido para esconder algo que possa causar frustração ou para se livrar das consequências de uma ação anterior.

Por isso, antes de tudo, é preciso dar o exemplo para a criança e ser sincero com ela e com os outros.

Exemplo: Imagine que a criança quer brincar na frente da casa de um vizinho, mas não pode. Não minta que o vizinho vai fazer algum mal para ele, a fim de assustá-la. Em vez disso, seja sincero e diga que aquilo vai incomodar o vizinho, causar barulho e bagunça.

Segundo as especialistas, a criança com mais de 2 anos já tem capacidade mental de entender essas explicações. Além disso, elas precisam saber o que é uma mentira e entender as consequências de mentir.

“Não diga para seu filho que ele vai ficar de castigo se mentir. Seja realista com as consequências e explique que, caso ele minta, vai perder a confiança das pessoas, vai sentir culpa e será difícil lidar com isso”, explica Renata.

🤥 Peguei a criança mentindo, e agora?

Os pais precisam ensinar a criança a assumir suas mentiras. “O ideal é que a criança não minta, mas se você descobre que ela mentiu, não a blinde e corrija você mesmo o erro dela ou, pior, tente esconder. Converse, explique”, aconselha Vanessa.

Por exemplo: se a criança pega um brinquedo do amiguinho, leva para casa e diz para os pais que ganhou de presente, dê à criança a chance de devolver o brinquedo e assumir que o pegou sem permissão. Isso vai ensinar sobre responsabilidade e honestidade.

Novamente, não é sobre castigo ou privações. Explique que o amigo vai ficar inseguro de levar brinquedos para eles brincarem juntos no futuro e que a mãe ou o pai vão desconfiar todas as vezes que o filho chegar em casa com algo novo. Dê a oportunidade para ele consertar e mostra que isso pode ser possível. Parece complicado, mas as crianças entendem isso.

Para crianças maiores, os pais podem ainda ser mais objetivos.

Exemplo: seu filho só pode mexer no celular depois de fazer a tarefa de casa, mas pega o aparelho sob a desculpa que já fez as atividades. No outro dia, ele volta da escola com uma observação por não ter feito a tarefa do dia anterior.

Neste caso, as especialistas lembram que os pais têm que ser ativos. “A criança precisa de autonomia para fazer as coisas, mas os responsáveis devem conferir se ela está cumprindo com suas obrigações. Mas, uma vez que isso acontece, reveja os privilégios. Confira as atividades antes de liberar o aparelho para uso, reforce as condições e explique que isso é necessário para restabelecer a relação de confiança”, explica Vanessa.

👪 Pais precisam estar abertos à conversa

É importante também que os pais estejam abertos para ouvir a verdade dos filhos, mesmo que não descubram por conta própria sobre a mentira.

Não adianta pedir para o filho contar a verdade e a mãe ou pai fazer um escândalo quando aquilo acontecer. É preciso dar a oportunidade e deixar o espaço aberto para ouvir a verdade.

E nunca assumam posição defensiva, como se seu filho fosse incapaz de mentir. “As crianças precisam de um espaço aberto e receptivo, mas não de proteção exagerada. Elas precisam ser ensinadas a lidarem com as consequências, mas precisam ter a oportunidade de fazer isso. Só assim, a criança vai se tornar um adulto que vai passar esses princípios para frente”, finaliza Vanessa.

