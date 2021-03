Famiglia reale distrutta, Elisabetta rinnega Carlo: “Quel che ha scoperto è tremendo” Ecco le scene censurate dell’intervista choc

Altra “bufera” nella Royal Family di Londra: stavolta la regina è sul “piede di guerra” con il primogenito, Carlo. In seguito al nuovo documentario riguardante le vicende della Royal Family di Londra, con l’intervista choc di Meghan e Harry, il giornalista Clive Irving avrebbe descritto una Regina Elisabetta completamente delusa dal comportamento del primogenito, Carlo. La domanda che tutti si pongono in queste ore è se l’incriminato da “Sua Maestà” possa reggere il confronto con un ruolo di spicco e autorevolezza come quello del “Principe”.

Da un decennio a questa parte, le vicende della Royal Family producono sempre un certo effetto per i fan. In particolare coloro che non mancano mai l’appuntamento con la trasmissione che riepiloga le vicende sulla Corona Inglese, che accadono nel corso della settimana. L’ultima puntata, risalente a poco meno di due giorni fa descrive la Regina particolarmente indignata con il Principe Carlo. Non si placano dunque le polemiche della Royal Family all’indomani della “terrificante” intervista rilasciata dai Sussex, Harry e Meghan

Royal Family, la Regina Elisabetta sorpresa da Carlo: il Principe cambia volto?

Secondo le ultime indiscrezioni che circolano sulle vicende che si raccontano nella vastissima Royal Family di Londra, un esperto giornalista parla di un momento particolare che la Regina Elisabetta starebbe attraversando. L’indignazione e la frustrazione della “padrona” di casa avrebbe messo in discussione il ruolo del “Principe ” Carlo, suo primogenito. Quest’ultimo avrebbe suscitato un getto di perplessità sul comportamento avverso e reiterato, contro Meghan e Harry, tutt’altro che condivisibile con il pensiero della Regina.

La madre della famiglia reale vedrebbe di buon auspicio, il fratello minore, Andrea, nelle vesti di nuovo Principe, nonostante nel passato si sia macchiato di “violenza se**uale”. La scortesia, l’arroganza, la presunzione di Andrea si concilierebbero alla perfezione con il carattere di Filippo. Un uomo “burbero”, ma che allo stesso tempo sa essere gentile e affascinante con le donne, nonchè con il senso del dovere impresso nel dna. Una scelta che potrebbe mettere a rischio anche il posto di William. Ad influeire sulla scelta anche le dichiarazioni di Meghan e in particolare Harry contro il padre.

Pubblicati i video inediti dell’intervista di Meghan e Harry: “Hanno fatto i nomi” Ecco chi è stato colpito

L’intervista a Meghan Markle ed Harry di Oprah Winfrey continua a far tremare la famiglia reale. Esistono dei video inediti che la regina del giornalismo non ha mandato in onda, ma adesso molte televisioni, in particolare quelle inglesi, stanno cercando di ottenerne i diritti. Mentre la regina Elisabetta sta tentando di rimediare e di scendere a patti col suo ex nipote preferito, mentre William si ritrova a dover affrontare lunghe telefonate col fratello pur di trovare un accordo, qualcosa di più grave potrebbe scendere in campo e rovinare ancor di più i già molto precari equilibri.

Meghan Markle ed Harry hanno mosso delle gravi accuse contro la loro ex famiglia e la loro vita in Inghilterra. L’unica a essere salvata dalle loro polemiche è stata proprio la regina Elisabetta, che pare essere intoccabile. Se la capostipite sarebbe un angelo del paradiso, tutti gli altri componenti della chiacchierata famiglia sarebbero dei veri esempi di crudeltà: razzismo, prigionia, rifiuto di aiutare una donna pronta al suicidio, queste sono solo alcune delle accuse che sono state mosse contro di loro. Per non parlare di Kate Middleton, una vipera che per salvaguardare la propria immagine avrebbe gettato la cognata in pasto ai leoni.

Sono 85 i minuti dell’intervista di Oprah Winfrey andati in onda e seguiti con molta attenzione in tutto il mondo. Ma la famosissima giornalista aveva detto precedentemente che il colloquio con i duchi del Sussex era durato ben 3 ore e 20 minuti. Impossibile non chiedersi che fine hanno fatto i video non andati in onda e quali altre accuse scandalose abbiano mosso Meghan Markle ed Harry contro la royal family. Una piccola parte di questi clip inediti è andata in onda in America su CBS This Morning, ma si concentrano sull’ex attrice di Suits e il rapporto burrascoso con suo padre.

Ma ci sono ancora 90 minuti di video che non sono andati in onda. Di chi avranno parlato ancora Meghan Markle ed Harry? Quali altre lamentele hanno mosso contro l’Inghilterra e il modo in cui sono stati trattati dalla famiglia? Negli ultimi giorni c’è una rete che vorrebbe i diritti su questi clip inediti per condividerli nel Regno Unito. A lanciare la notizia è il Sunday People, il quale afferma che è ITV il telegiornale interessato a mandare in onda la parte di quella intervista già storica che non è stata resa nota al pubblico. La stessa società ha trasmesso la prima parte già conosciuta da tutti.

Per averne i diritti, aveva pagato quasi 1,4 milioni di dollari. Un investimento ben riuscito, dato che la messa in onda delle dichiarazioni allarmanti di Meghan Markle ed Harry gli ha portato più di 12 milioni di telespettatori. Ovviamente, ITV è diventata così più che interessata ad accaparrarsi quei 90 minuti che il mondo non conosce. A nulla varrebbe il tentativo che la famiglia reale sta muovendo alzando la bandiera bianca. Quel che è fatto è fatto e gli inglesi devono sapere tutto quel che il loro ex principe ha avuto da ridire su di loro. A quanto pare, come svela al Sunday una fonte, “Harry e Meghan hanno ancora altro da dire pubblicamente”. A temere le loro dichiarazioni, stavolta, sono gli assistenti del palazzo reale. E voi Che ne pensate? Fatecelo sapere sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News.

