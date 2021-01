Famiglia reale distrutta, Spunta il video del tradimento di William, lei è una bionda famosa. Kate distrutta, Guarda

Kate Middleton come Lady Diana sotto ogni punto di vista, secondo i rumors che stanno girando negli ultimi mesi sui tabloid inglesi. Le due donne avrebbero in comune non solo l’amore e la venerazione che suscitano nei sudditi della corona, ma anche le corna dei loro mariti. Che renderebbe Carlo e suo figlio William più simili di quel che pensiamo. L’erede al trono avrebbe tradito la moglie mentre lei stava affrontando la gravidanza del terzo figlio, Louis. L’identità della donna con cui avrebbe compiuto l’adulterio è sconosciuta, ma ci sono delle varie ipotesi che illustreremo in questo articolo.

Ricostruiamo tutto dal principio. Sappiamo che la famiglia reale è amatissima dai giornali inglesi, che sono sempre alla ricerca di scandali dietro quell’apparenza di perfezione che tentano di mostrare al mondo. Sono reali ma sono anche esseri umani e, dietro la coltre di compostezza ed etichetta, si nasconde di sicuro più di uno scheletro nell’armadio. I pettegolezzi sono molti e riguardano in particolare le più giovani coppie della royal family, quella formata da William e Kate Middleton e quella di Harry con Meghan Markle, belle e fotogeniche, perfette per le copertine dei tabloid più in voga.

Ma tutta questa attenzione a cosa porta? Molti rumors sono azzardati e non veritieri, altri invece ci prendono in pieno. E’ il caso del tradimento del principe William? Direttamente da palazzo, si è vociferata di una crisi della coppia di coniugi negli ultimi mesi, crisi che ovviamente viene ben nascosta in ogni pubblica occasione. Sappiamo anche che Kate Middleton e suo marito non condividono il letto coniugale, dormendo rigorosamente in due stanze separate. Possono essere indizi questi di un reale adulterio compiuto dal principe in un momento tanto delicato per la bella moglie, quello della gravidanza?

D’altro canto, la foto che sta facendo il giro del mondo ormai da mesi ritrae sì una figura simile al principe William in atteggiamenti confidenziali con una donna misteriosa, ma nulla indica che ci sia stato un tradimento. Se pure quello fosse stato l’erede al trono d’Inghilterra, lo scatto può far pensare anche a un semplice avvicinamento per parlare con la donna dovuto al volume della musica troppo alto nel locale. Oppure potrebbe essere un flirt che non ha trovato conclusione. Sono molti i punti interrogativi riguardo la vicenda, ma questo non ha impedito ai tabloid inglesi di avanzare ipotesi sull’identità dell’amante del principe.

A cominciare è stato il The Sun, con delle dichiarazioni davvero molto accusatorie. A finire nel mirino in quel caso è stata Rose Hanbury, una donna molto influente nel panorama della nobiltà inglese moglie del Marchese di Cholmondeley, David Rocksavage. Fin qui tutto bene, se non fosse che la donna è stata una delle prime ad accogliere a braccia aperte la giovane sposina Kate Middleton appena approdata agli alti ranghi, diventando così una delle sue migliori amiche. “Rose ha fatto di tutto per non far precipitare la situazione col marito. Sta vivendo un periodo difficile e non è facile essere oggetto di pettegolezzi solo perché ha stretto amicizia col Duca e la Duchessa di Cambridge” ha rivelato in seguito un suo amico. ( continua a leggere dopo la foto)

Dopodiché l’attenzione si è spostata su una misteriosa modella australiana di cui non si conosce l’esatta identità. Secondo le voci che avvalorano questa ipotesi, il tradimento di William a Kate Middleton sarebbe avvenuto dopo una notte di baldoria passata con gli amici. E a distanza anni è spuntata anche il video di questa notte dove si vede chiaramente William molto su di giri lontano dall’idea di principe educato e perfetto. Restano comunque i tabloid che controcorrente difendono il loro erede al trono, secondo l’idea che la foto non conferma l’identità di William, figurarsi poi quella della donna il cui volto è poco distinguibile. Nel 2020 comunque ci saremmo aspettati uno scatto migliore da uno smartphone, ma pare che in Inghilterra si usino ancora vecchi modelli.

Come poteva mancare nella vicenda, veritiera o meno che sia, il principe Harry? I ricostruttori della storia hanno imputato al tradimento di William anche un motivo di rottura con suo fratello. E’ risaputo che i giovani principi hanno vissuto con molta difficoltà i problemi dei genitori, Carlo e Diana, e la presenza ingombrante di Camilla Parker-Bowles all’interno del loro matrimonio. Proprio per questo Harry, molto sensibile all’argomento, venuto a sapere del comportamento del fratello maggiore gli avrebbe rimproverato di poter rovinare la vita di Kate Middleton come lo è stata quella della loro amata e compianta madre, lady D. Al momento la famiglia reale non ha ancora commentato i rumors, non ci resta che osservare la foto incriminata e lasciar spazio all’immaginazione.