Famiglia Reale nella Bufera: Harry e la fuga d’amore con la Middletton, dove sono stati beccati. Il libro choc svela gli altarini. Kate era pazza di lui, Finalmente tutta la verità

Sono tanti, tantissimi, i rumor che ogni giorno serpeggiamo sui reali inglesi. Prima Meghan Markle, poi Kate Middleton, rivalità, dissidi e pallide riappacificazioni: a Buckingham Palace il gossip è all’ordine del giorno. Ma la stampa inglese, ora ai ferri corti con la dinastia del Windsor, non ha mai dimenticato un rumor molto piccante che, ben 9 anni fa, diventò un vero e proprio boomerang. Secondo gli esperti, il Principe Harry e Pippa Middleton, sorella della duchessa di Cambridge, in passato avrebbero avuto un flirt. La passione scoppiata tra i due, però, non è stata mai confermata né dai diretti interessati né tanto meno dalle fonti ufficiali di palazzo.

Si è tornato però a parlare dell’amore segreto tra Harry e Pippa con l’uscita di un libro dal titolo “Exposed”, in cui la fotografa e artista Alison Jackson ha racconto il suo punto di vista su diversi scoop di corte. Tra questi? Ci sarebbe anche la passione tra Pippa e il Principe Harry. Ma non solo, grazie al libro sono usciti dettagli inediti sulla relazione tra i fratelli di William e Kate. Ma facciamo un passo indietro. Era il 29 aprile del 2011 e a Londra si celebrava il royal wedding di Kate e William. E i riflettori non erano puntati solo sui futuri duchi, ma anche su i rispettivi testimoni.

Tutti ricordano le foto, le news e i pettegolezzi sull’abito di Pippa che, per giorni, è passato al setaccio da parte della stampa inglese; ma in pochi ricordano gli sguardi complici e i sorrisi che la sorella della sposa e il Principe Harry si sono scambiati durante il matrimonio. Gli esperti, a gran voce, avevano affermato che tra i due ci fosse una forte attrazione. Nove anni fa erano tempi molto particolari per la corona inglese. Le attenzioni era rivolte tutte verso il Principe Harry il quale, almeno in quel periodo, era ancora una mina vagante dato che preferiva uscire a far baldoria con gli amici invece che pensare al rigore di Corte. E in molti hanno visto nella vicinanza di Pippa una sorta di ancora di salvezza per il futuro duca di Sussex.

Non solo il matrimonio di Kate, ma i due sono stati avvistati diverse volte insieme. A quanto pare tra i due ci sarebbero stati messaggi ambigui e addirittura una lettera d’amore. In questa breve relazione ci sarebbe anche stata una fuga romantica in Italia anche se celata da una vacanza con amici. A dimostrazione di ciò, Harry e Pippa hanno persino condiviso un volo Londra-Bari per trascorrere in Puglia un week-end con amici in comune. Almeno questa era la versione ufficiale. Secondo fonti interne invece quello fu un vero e proprio week end di passione.

A metterci lo zampino anche Kate, grande amica di Harry con cui aveva un rapporto speciale, tanto che riceveva più attenzioni dal cognato che dal futuro marito come lei stessa ha dichiarato. Alcuni voci invece dicono che Harry fosse segretamente innamorato proprio di Kate, tanto che i due stavano sempre insieme e passavano serate sul divano condividendo hobby in comune. Kate avrebbe avuto anche una depressione dopo che Harry è andato via, e in molti dicono che anche il sentimento della duchessa fosse molto forte verso il cognato. Da qui la grande antipatia per la moglie di lui, Meghan.

Insomma in Pippa, Harry avrebbe solo cercato un surrugato di Kate e non avendolo trovato l’ha poi mollata. Alla fine di tutto, Harry ha sposato Meghan e Pippa ora sfugge dalla popolarità di corte, ma come fa notare l’autrice della biografia, tra i due l’alchimia era molto forte. Che la gelosia di Meghan sia scaturito anche da questo? Molti dicono proprio di si, anche perchè come in tantissimi hanno notato la bella Kate non è mai stata così solare e sorridente con William, come quando stava con Harry.

