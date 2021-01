Famiglia reale nella Bufera, Svelati i dettagli intimi del Principe: “A Letto con una parrucca per assomigliare a lei. solo così “funziona”. Inghilterra sotto choc

A Lady Diana venne proposto di travestirsi dalla sua rivale, Camilla, per stimolare le fantasie sessuali di suo marito, il principe Carlo. La vita e la morte della bella principessa consorte d’Inghilterra sono circondate dal mistero. Sono molte le vicende che lei stessa decise di raccontare alla stampa britannica, come grida di aiuto per i suoi sudditi che tanto l’amavano, ma sicuramente sono altrettante le cose non dette. Scheletri sepolti in qualche armadio dell’immensa residenza della famiglia reale del Regno Unito che, nel corso di questo infelice matrimonio, non è stata dipinta al meglio.

Diana è morta ormai da molti anni e la royal family è tornata a risplendere: da un lato c’è il Principe Carlo che ha coronato il suo sogno d’amore con Camilla Parker Bowles; dall’altro c’è William che ha scelto come moglie una donna che è in grado di suscitare tantissimo affetto da parte dei sudditi e non solo, e che è diventata la maggiore icona di stile tra le principesse delle famiglie reali di tutto il mondo, Kate Middleton; piccola ombra rappresentata da Harry, la cui moglie Meghan Markle, ex attrice di Suits, lo ha allontanato dalla famiglia e lo ha portato con se in America.

Nonostante i media inglesi siano concentrati sulle vicende sempre entusiasmanti che gli eredi al trono di Inghilterra ci concedono, i dettagli sulla vita della prima moglie di Carlo, madre dei due rampolli, continuano a emergere. Come nel nuovo libro di Mr Lacey in cui sono elencati tutti i consigli che venivano dati alla giovane Diana per cercare di suscitare interesse nei confronti di suo marito. Sappiamo bene che le nozze col principe non sono mai state una gioia per la coppia, come disse la stessa Lady D. il suo era un matrimonio affollato, messo in crisi dalla presenza costante del vero amore di lui.

Carlo si è innamorato della duchessa di Cornovaglia nel 1970 e da quel momento non l’ha mai dimenticata. I due hanno sempre condiviso la passione per l’aria aperta e per il polo e hanno lo stesso senso dell’umorismo. Al ritorno dal servizio presso la Royal Navy, però, il principe Carlo trovò Camilla fidanzata con un’altra persona. La donna non venne mai considerata all’altezza di un matrimonio con l’erede al trono d’Inghilterra dalla regina Elisabetta che, impedendo al figlio di seguire il suo cuore, ha influito moltissimo sulla futura infelicità della povera Diana, scelta di ripiego.

“Che ne dici di spegnere le luci e di indossare una parrucca bionda? In questo modo potrebbe scambiarti per Camilla” questo è solo uno dei consigli che venne dato alla principessa Diana, in crisi per il suo matrimonio e per l’indifferenza di Carlo, che continuava imperterrito a frequentare la duchessa di Cornovaglia. I consigli erano molto umilianti per la giovane sposa, e provenivano dalle amiche con cui si confidava. Addirittura pare che fosse stato lo stesso principe a proporglielo in maniera ironica. Sicuramente non avranno funzionato e dopo la sua morte, come ben sappiamo, nel 2005 il principe Carlo ha finalmente ufficializzato la relazione con il suo vero amore. E voi che ne pensate? Fatecelo sapere commentando sul gruppo ufficiale di Maria de Filippi o Sulla nostra pagina Facebook anche su INSTAGRAM