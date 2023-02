Família acredita que casal morto a tiros tenha sido confundido: ‘Nunca deram trabalho’

João Pedro e Bruna Ribeiro foram baleados enquanto estavam andando de moto no bairro Morada do Sol I. Caso está sendo investigado pela Polícia Civil, mas ninguém foi preso. Casal de jovens foi morto a tiros

A família do casal morto a tiros na região sul de Palmas acredita que eles tenham sido confundidos com outras pessoas. João Pedro, de 22 anos, e Bruna Ribeiro, de 19, foram baleados enquanto estavam andando de moto na tarde deste sábado (11), no bairro Morada do Sol I.

“Eram boas pessoas, evangélicos. Bons filhos. Os pais não fazem ideia do porquê do ocorrido”, contou uma prima de João Pedro.

Testemunhas contaram à Polícia Militar que o casal estava em uma moto e foi abordado por um suspeito em outra motocicleta. O criminoso atirou contra as vítimas e fugiu. João ainda conseguiu correr e pedir socorro, mas não resistiu. A mulher morreu na hora.

Os dois estavam casados há aproximadamente um ano e trabalhavam. A prima disse acredita eles tenham sido mortos por engano. “Nunca deram trabalho. Ele ajudava em casa. Achamos que pode ter confundido com outras pessoas”, disse a jovem, que pediu para não ser identificada.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública do Tocantins (SSP-TO) informou que a Perícia Oficial do Estado esteve no local para coletar os vestígios do crime para a investigação.

Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) e sepultados ainda durante o fim de semana. A 1ª Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (1ª DHPP) investiga o caso.

Homicídio aconteceu no bairro Morada do Sol I

Fim de semana violento

A região sul de Palmas teve um fim de semana violento com pelo menos três mortes. Além do casal João Pedro e Bruna Ribeiro, outro jovem de 22 anos também foi morto a tiros.

Esse segundo crime aconteceu horas após o primeiro, no Jardim Aureny IV. A vítima, que não teve o nome divulgado, foi atingida por pelo menos seis tiros.

Os números de homicídios em Palmas neste início de ano assustam. Segundo levantamento feito pela TV Anhanguera com dados da Secretaria de Segurança Pública (SSP), Palmas teve um aumento de 220% no número de homicídios. Foram 16 assassinatos nos primeiros 35 dias deste ano, contra cinco mortes no mesmo período do passado.

