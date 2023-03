Família de Antonieta de Barros contesta medalha com nome de heroína da pátria para deputada antifeminista de SC

Proposta para dar medalha a Ana Campagnolo (PL) vai ser discutida na Câmara de Florianópolis. Antonieta foi a primeira mulher negra a ser eleita como deputada estadual no país. Família de Antonieta de Barros contesta medalha que leva o nome da política para deputada e vereadora do PL em SC

A família de Antonieta de Barros contestou um projeto de resolução na Câmara de Florianópolis que quer conceder a medalha com nome da heroína da pátria à deputada estadual de extrema direita Ana Campagnolo (PL). Em e-mail enviado aos vereadores da Capital na quarta-feira (1º), o sobrinho-neto da ativista catarinense manifestou repúdio à indicação.

No texto, Flávio Soares de Barros diz que Antonieta foi “uma defensora dos direitos das mulheres, das pessoas negras e dos desvalidos, e que lutou pela igualdade e pela justiça social”. Afirmou também que as pautas pela igualdade de gêneros empreendidas por Antonieta contrastam com o antifeminismo defendido por Ana.

“A trajetória de Campagnolo é marcada por atitudes preconceituosas e discriminatórias contra grupos minoritários, especialmente a comunidade negra e LGBTQIAP+”, escreveu.

Antonieta foi professora, jornalista e a primeira mulher negra a ser eleita como deputada estadual no país. No início de janeiro deste ano, ela foi inscrita no livro de Heróis e Heroínas da Pátria.

Na mensagem, Barros também cita a deputada federal Caroline de Toni (PL), que também foi indicada para receber a medalha em fevereiro deste ano. “As duas senhoras não se coadunam com a luta pela igualdade, com os princípios do poder revolucionário e libertador da educação de qualidade para todos e da cultura da paz de Antonieta”, escreveu.

A vereadora proponente do projeto é a colega de partido das deputadas. Ao defender a medalha para a Ana Campagnolo, Maryanne Mattos (PL), alegou que a parlamentar é uma liderança conservadora e referência para os milhares de catarinenses que a escolheram como representante na Assembleia Legislativa (leia na íntegra abaixo).

Diferente de um projeto de lei, que trata de assuntos exteriores ao parlamento, os projetos de resolução são destinados a regular matérias de competência privativa da Câmara. O objetivo da medalha, conforme a câmara, é homenagear mulheres que tenham se destacado na Capital.

O projeto está em tramitação na Comissão de Educação da Capital, liderada pela vereadora Carla Ayres (PT) e foi lido na segunda-feira (27) no plenário. Nas redes sociais, o assunto também passou a ser discutido. A decisão ainda deve ser levada para votação.

O g1 SC procurou o presidente do legislativo da Capital, João Cobalchini, que informou que não recebeu o e-mail do familiar de Antonieta. A reportagem também procurou a deputada Ana Campagnolo, mas até a última atualização do texto não houve retorno.

Antonieta

Professora de português e psicologia, Antonieta de Barros fundou a própria escola, onde deu aula para adultos e moradores carentes da região. Uma das escolas por onde circulou enquanto dava aulas na Capital leva seu nome.

Em homenagem a ela, a cidade tem um mural de 32 metros de altura por nove de largura, que estampa seu rosto no centro da cidade.

Vereadora defende medalha

A Medalha Antonieta de Barros foi criada no fim do século XX com a finalidade de homenagear mulheres que tenham se destacado nas áreas cultural, política, desportiva, empresarial e de prestação de serviços ou ação social.

Nas últimas décadas, a honraria foi concedida a mulheres das mais variadas ideologias, da direita à extrema-esquerda, valorizando a pluralidade de ideias, crenças e opiniões que formam a nossa cidade.

Ana Campagnolo está em seu segundo mandato como deputada estadual, sendo, em 2022, a mais votada da história do estado. Em 2018, quando concorreu pela primeira vez, foi a mulher mais jovem a ser eleita para a ALESC, aos 28 anos.

Graduada em História e pós-graduada em Literatura Portuguesa, atuou como professora em escolas públicas por quase 10 anos. Ana iniciou em 2020 uma nova empreitada educacional que já conta com mais de 10 mil alunos: a formação de dois clubes de leitura mesclando cursos de formação política. Em seu trabalho, exalta a importância de conhecer obras plurais e das mais diversas ideologias estabelecidas.

Reconhecida nacionalmente por ser uma liderança conservadora, Campagnolo é referência para os milhares de catarinenses que a escolheram como representante na ALESC. Aqui na capital foi a terceira mais votada, com quase 20 mil votos.

Ana Campagnolo sofreu e segue sofrendo perseguição ideológica, mesmo assim, nunca se omitiu em levantar suas bandeiras e ideias, sendo referendada nas urnas por quase 200 mil catarinenses. Também conta com massivo apoio em âmbito nacional, por meio de participação em seus cursos, aquisição de livros e milhões de interações nas redes sociais.

Os números por si só, já credenciam Ana como uma valorosa liderança política e representativa catarinense, pré-requisitos para a concessão da Medalha Antonieta de Barros.

Questionar os feitos de uma mulher, eleita democraticamente, é uma tentativa de cerceamento de liberdade, de calar nós mulheres. Também é uma tentativa de direcionar o que as mulheres estão autorizadas, ou não, a fazer e pensar.

Eu não irei recuar ou me omitir neste momento de ataque às nossas liberdades. Nós mulheres temos total liberdade para nos posicionarmos politicamente, seja à direita ou à esquerda, sejam conservadoras ou não.

