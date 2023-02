Família de Biritiba Mirim reclama da falta de energia elétrica

Eles afirmam que estão sem energia desde a noite de segunda-feira. EDP informa que equipes estão na cidade nesta quinta-feira. Moradores estão há quatro dias sem energia elétrica na Estrada Yamamoto, em Biritiba Mirim

Moradores de Biritiba-Mirim estão há quatro dias sem energia elétrica. Eles afirmam que metade das casas da Estrada do Yamamoto estão sem energia. Ailton Aparecido Alves Afonso mora com os pais e afirma que já perderam tudo que estava na geladeira.

A louça está acumulada na pia. Isso porque como é área rural o abastecimento é feito por poço e para a água chegar na torneira da cozinha é preciso bomba. E com a falta de energia a bomba não funciona.

A família afirma que fez diversas solicitações para a EDP para o restabelecimento da energia. Em nota a EDP informou que os temporais e as constantes chuvas desta semana interferiam diretamente no fornecimento de energia. Segundo a concessionária só na tarde de quarta-feira (15), foram mais de mil ocorrências.

De acordo com a EDP, na manhã desta quinta-feira (16), equipes estão em Biritiba Mirim para restabelecer a energia elétrica o mais rápido possível.

Assista a mais notícias

Vittorio Ferla