Família de brasileira espancada pelo marido em Portugal faz campanha para custear apoio à vítima e filhas

Agressão aconteceu durante festa de aniversário da filha de 5 anos do casal na cidade de Mirandela. Homem foi preso. Caso de violência ocorreu no último domingo (5) em Portugal

Getty Images

A família da potiguar de 28 anos que está internada em estado grave em um hospital de Porto, em Portugal, após ter sido agredida pelo companheiro, de 37 anos, no último domingo (5), realiza uma campanha na internet para custear a viagem de um parente à Europa, a fim de apoiar as vítimas e as filhas dela, que estão sob guarda das autoridades locais. O homem foi preso.

A ideia inicial é que a mãe da vítima fosse a Portugal, mas os familiares informaram que ela está muito abalada pela situação e uma prima se disponibilizou para fazer a viagem.

“Me disponibilizei para ir, tanto para cuidar dela, que está só no hospital, como das crianças, que estão em um abrigo em Mirandela. Também ver as coisas dela. Tentar dar um amparo e, assim, que ela puder, trazer ela e as crianças de volta”, afirmou a prima da vítima, a representante comercial Danila Varela, de 32 anos.

Ainda de acordo com a prima, a família também levanta informações sobre os documentos necessários para que ela possa representar os pais da vítima em Portugal.

Uma “vaquinha virtual” foi aberta na internet. Veja aqui.

O crime

As agressões ocorreram durante o aniversário da filha mais velha do casal, na cidade de Mirandela. As informações são da família da vítima.

O homem, que também é brasileiro, foi preso pelas autoridades locais. Ainda de acordo com os familiares da mulher, as duas filhas do casal, uma de cinco anos de idade e outra de cinco meses, estão em um abrigo.

Segundo o relato recebido pela família, o casal teria brigado durante a festa da filha de cinco anos. O homem se trancou em um quarto da casa com a mulher e a agrediu violentamente.

“Ele espancou ela a ponto de causar um traumatismo craniano em decorrência das pancadas na face. Foi tudo na face. E também tinha escoriações no abdômen. Ontem ela passou por um procedimento cirúrgico para reconstrução dos ossos da face”, afirmou Danila Varela.

Danila afirmou que o homem se apresentou à polícia após o crime e foi detido. A prisão foi noticiada pela imprensa nacional, como o Jornal de Notícias, que informou que o homem deverá responder por tentativa de homicídio. A vítima foi socorrida inconsciente.

Segundo Danila, o casal mora em Portugal há cerca de quatro anos. A mulher é de Natal e o homem é baiano. Depois que se casarem, eles ainda moraram na capital potiguar, mas se mudaram para a Europa quando o marido recebeu uma proposta de emprego de um amigo.

Ainda de acordo com a família, o casal começou a ter conflitos há cerca de um ano e chegou a se separar no período do nascimento da filha mais nova. Porém, eles retomaram o relacionamento.

“Ela tinha um dinheiro para pagar a passagem de volta, mas desistiu de vir. Por alguma motivo eles voltaram”, contou a prima.

Veja os vídeos mais assistidos no g1 RN

Vittorio Rienzo