Família de Divinolândia lota ônibus e viaja 160 km para doar sangue em homenagem aos 15 anos de menina que morreu de câncer

Júlia Maria Honório morreu em 2022 e tinha o sonho de fazer uma festa. Vinte e oito pessoas fizeram uma doação coletiva no Hemonúcleo de Ribeirão Preto, onde ela fazia tratamento. Moradora de Divinolândia, Júlia Maria Honório morreu em 2022 e foi homenageada pela família

Hemonúcleo Ribeirão Preto

Muitas adolescentes sonham com a comemoração de 15 anos, em fazer uma grande festa, se vestir de princesa e comemorar uma nova fase da vida com a família e os amigos. Júlia Maria Honório era uma dessas meninas, mas não conseguiu realizar seu sonho por conta de um câncer que a levou em 17 de abril de 2022, quando tinha 14 anos.

Mas seu desejo não foi esquecido e, na segunda-feira (6), dia de seu aniversário de 15 anos, familiares e amigos deram um novo significado à data do seu nascimento. Vinte e oito pessoas encheram um ônibus e viajaram 160 quilômetros de Divinolândia (SP) a Ribeirão Preto para comemorar seu aniversário.

Compartilhe no WhatsApp

Compartilhe no Telegram

Júlia não conseguiu ter uma festa de 15 anos, mas familiares e amigos fizeram uma doação de sangue coletiva em sua homenagem

Arquivo pessoal

A festa teve direito a convite, bolo, bexigas com o nome de Júlia e muita emoção. O tema foi o que ela havia escolhido: Cinderela. Mas o lugar foi inusitado: o Hemocentro de Ribeirão Preto, onde todos os convidados da festa foram doar sangue em homenagem à menina.

“O sonho dela era chegar aos 15 anos e ela não conseguiu. Ela queria o sapatinho de cristal nos 15 anos. No tratamento, ela chegou a amputar um pedaço do pé e nós conseguimos fazer uma prótese para que ela pudesse usar salto”, lamentou a tia Natália Janaína Ferreira Alvarenga.

A tia Natália, a mãe Najara, o pai Paulo e avó Vanda doaram sangue em homenagem a Júlia

Hemonúcleo Ribeirão Preto

O lugar escolhido também tem muito significado. Júlia passou por tratamento de um Sarcoma de Ewing – tipo de câncer que ocorre nos ossos ou ao redor deles e costuma ocorrer em crianças e adultos jovens – por nove anos no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, onde funciona o hemonúcleo.

“Ela viveu mais dentro do HC do que fora. Ela precisou de muitas bolsas de sangue”, contou a tia.

Natália era a única doadora regular do grupo, para a maioria das pessoas, inclusive os pais e avós, Júlia foi a inspiração para a primeira doação. Agora, a família quer tornar o gesto em homenagem à menina em uma tradição.

“Não foi em vão que ela passou por aqui, que ela sofreu tanto, ela foi uma pessoa muito especial e conquistou muita gente”, diz a tia.

Amigos e familiares doaram sangue em homenagem aos 15 anos de Júlia Maria Honório, que morreu de câncer

Hemonúcleo Ribeirão Preto

Veja mais notícias da região no g1 São Carlos e Araraquara

Vito Califano