Família de fisioterapeuta de Palmas faz campanha de doação de sangue

Uma dor na coxa direita que evoluiu para uma síndrome bacteriana grave. Foi o que aconteceu com a fisioterapeuta Talita Brunes Feitosa. Para ajudar não só a ela, mas outras pessoas, a família está fazendo uma campanha de doação de sangue. O objetivo é incentivar as pessoas a alimentarem o estoque de sangue do estado, que sempre necessita de novos doadores.

As doações podem ser feitas nos hemocentros do estado. Além de Palmas, Araguaína, Augustinópolis, Gurupi e Porto Nacional contam com unidades do órgão para receber doadores. Interessados podem entrar em contato pelo Whatsapp do Hemocentro, para tirar dúvidas e marcar o agendamento da doação. O telefone é (63) 99944-8763.

A síndrome de fournier é uma infecção bacteriana que atinge principalmente os homens, sendo ainda mais raros os casos em mulheres. É uma doença grave, que em alguns casos mais fortes, pode levar até à morte. A mãe de Talita, Ruth Brunes, conta como tudo aconteceu.

“Começou na madrugada de segunda pra terça da semana passada. Ela seguiu as atividades normais, apesar da dor, mas não imaginava que seria tão grave. Ela já passou por três cirurgias, e agora está reagindo bem. Sabemos da batalha daqui pra frente, mas temos esperança e fé em Deus que vai dar tudo certo”, comenta Ruth.

A mãe de Talita reforça que os pedidos de doação de sangue não são só para a filha. “Resolvemos fazer a campanha para conscientizar as pessoas do tanto que é necessário, do tanto que é importante doar sangue para salvar vidas. Fizemos a campanha para ajudar e conscientizar as pessoas e ajudar tantas outras Talitas por aí”, ressalta Ruth Brunes.

Doação de sangue

Para doar sangue, a pessoa deve estar em bom estado de saúde, ter entre 16 e 69 anos e pesar acima de 50 kg. Não podem doar quem está grávida ou amamentando quem fez endoscopia nos últimos 6 meses e quem fez tatuagem ou colocou piercing no último ano.

São impedidas de doar as pessoas que tenham tido hepatite após 11 anos de idade e quem tem doenças transmissíveis pelo sangue, como hepatite B e C, AIDS e Doença de Chagas.

O Hemocentro recomenda algumas orientações para o dia da doação:

Não estar em jejum;

Repouso mínimo de 6 horas na noite anterior;

Não ingerir bebida alcoólica nas 12 horas que antecedem a doação;

Não fumar por pelo menos 2 horas antes da doação;

Evitar alimentos gordurosos nas 3 horas que antecedem a doação.

