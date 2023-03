Família de jogadora de futsal potiguar internada em SC faz campanha para mãe acompanhar filha no hospital

Camila Silva, de 21 anos, está internada em estado grave no Hospital Regional do Oeste, em Chapecó. Família alega que unidade não tem atualizado o quadro de saúde dela. Camila foi internada em um hospital de Chapecó

A família da jogadora de futsal potiguar Camila Silva, internada em estado grave um hospital em Chapecó, em Santa Catarina, está fazendo uma campanha de arrecadação para que a mãe possa acompanhar a filha durante o tratamento na unidade de saúde. A família dela mora em Natal.

De acordo com a família, o Hospital Regional do Oeste não tem passado informações por telefone, alegando como motivo a Lei Geral de Proteção aos Dados. Assim, a família não tem conseguido nenhuma atualização no quadro de saúde da jovem de 21 anos.

Segundo a família, ela está internada em estado grave após ter dado entrada na unidade com uma crise asmática. Ela teve uma parada cardiorrespiratória já no hospital. A informação foi passada por pessoas próximas a Camila em Santa Catarina.

“Ligaram para mim dizendo que ela tinha passado mal. E que ela estava intubada. E eu estou sem condições… é muito difícil”, lamentou a mãe de Camila, Maria Cristina da Silva.

“Disseram que não podiam dar informações e eu fui e disse: que Deus não permita, mas minha irmã ia morrer e a gente não ia saber? Porque a família dela é todinha do Rio Grande do Norte. Ela não tem nenhum familiar lá”, questionou a irmã, Joyce Silva.

O Hospital Regional do Oeste encaminhou um e-mail para a reportagem da Inter TV Cabugi para que a família pudesse entrar em contato.

O Código de Ética Médica do Conselho Federal de Medicina de 2018 diz que quando a comunicação ao paciente fica danificada, ela deve ser feita diretamente ao representante legal.

Camila saiu do Rio Grande do Norte em 2021 para seguir a carreira como jogadora de futsal em Santa Catarina, onde atuou na Associação Female Futsal. Atualmente, ele está sem clube.

Sem notícias da filha, no entanto, a mãe de Camila busca ajuda financeira para viajar para Chapecó e acompanhar a filha no hospital. Por isso, pede auxílio através de um pix: cristinadiego12131415@gmail.com.

Campanha foi aberta pela família para ajudar a jogadora

