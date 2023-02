Família de menino que precisa tratar tumor nos EUA agradece dezenas doações e mantém campanhas; veja como ajudar

Pai de Miguel Bortolozzi de Moraes, de Rio Claro (SP), diz que foram obtidos cerca de R$ 40 mil em 4 dias e são necessários mais R$ 35 mil para custear todas as viagens para pesquisa clínica. Miguel Bortolozzi de Moraes faz tratamento contra tumor grave em Rio Claro

Nilson Porcel/EPTV

A família do pequeno Miguel Bortolozzi de Moraes, de 8 anos, que precisa viajar para os Estados Unidos para tratar um tumor, está agradecendo as dezenas de doações recebidas de Rio Claro (SP), cidades da região e até da capital.

Quatro dias após a reportagem da EPTV, afiliada da TV Globo, mostrar o caso, foram arrecadados cerca de R$ 40 mil. A família já tinha conseguido 50 mil e agora continua as campanhas com rifas e doações para conseguir mais R$ 35 mil. (veja abaixo como ajudar).

Compartilhe no WhatsApp

Compartilhe no Telegram

Miguel precisa tratar um neuroblastoma, que é um tipo de tumor grave, que pode surgir em diferentes locais do sistema nervoso simpático do organismo.

LEIA TAMBÉM: Família que descobriu tumor de menino durante oração pede ajuda para custear viagens aos EUA

Doações para custear viagens

Família faz campanhas para arrecadar dinheiro para viagens de Miguel, de Rio Claro, para os EUA

Reprodução/EPTV

Miguel vai precisar viajar pelo menos 5 vezes e o gasto para cada viagem está em torno de R$ 25 mil, somando R$ 125 mil.

Além de receber doações em dinheiro, a família e amigos fazem rifas com prêmios como cesta de chocolate, produtos de beleza e até sessões de massagem modeladora. Após a divulgação do caso, houve uma corrente de solidaridade.

“A repercussão foi muito boa, as pessoas estão se sensibilizando muito. [Doações] de Matão, Araras, São Carlos, Mococa, Araraquara e até de pessoas da capital. Nós estamos muito felizes, estamos quase alcançando”, disse o pai de Miguel, Joaquim Sebastião de Moraes Filho.

Quem quiser ajudar, pode entrar em contato com a família pelo telefone (19) 99766-7971. Clique aqui para consultar as rifas disponíveis.

Relembre a reportagem no vídeo abaixo:

Família de menino de Rio Claro faz campanha para tratar tumor grave nos EUA

Descoberta de tumor durante oração

A mãe dele, Milena Aparecida Bortolozzi de Moraes, percebeu algo estranho na cabeça do filho durante uma oração.

“A gente é messiânico, estava ministrando o Johrei e, fazendo carinho, descobri um caroço na cabeça dele. A princípio achei que era um galinho, que tinha batido. Aí não sumiu e a gente procurou um médico”, explicou a mãe, que recebeu o diagnóstico de neuroblastoma após uma biópsia.

Desde 2021, Miguel já fez quimioterapia, radioterapia, transplante e, por último, imunoterapia. Para ajudar no tratamento, o casal descobriu um estudo nos Estados Unidos com um medicamento que pode ajudar ainda mais a evitar a progressão dessa doença.

O menino preenche os critérios para participar dessa pesquisa clínica.

Família de Rio Claro busca ajuda para custear viagens para tratamento de menino nos EUA

Nilson Porcel/EPTV

O que é o neuroblastoma

Flávio Guimarães, médico radio-oncologista da Santa Casa de São Carlos, explica que o neuroblastoma é mais comum em crianças e normalmente começa na glândula suprarrenal, que fica logo acima do rim e é responsável pela produção de importantes hormônios.

Ele evolui como massa abdominal na maior parte das vezes e, em grande parte dos casos, apresenta como metástase. Mais de 60% das vezes ele é descoberto numa fase mais avançada.

No caso do Miguel, o tumor se desenvolveu também na região do crânio e 90% da medula óssea estava comprometida. Nesse momento, o câncer dele está em remissão, quando os sintomas são reduzidos ou ausentes.

Veja mais notícias da região no g1 São Carlos e Araraquara

Mata