Família de potiguar espancada pelo marido em Portugal arrecada R$ 48 mil e providencia passagem para que mãe possa acompanhar filha e netas

Agressão aconteceu durante festa de aniversário da filha de 5 anos do casal na cidade de Mirandela. Homem foi preso e vítima foi internada em estado grave em um hospital no Porto. A família da natalense de 28 anos espancada pelo marido em Portugal, no último domingo (5), conseguiu arrecadar R$ 48,6 mil para custear a viagem da mãe da vítima à Europa, a fim de acompanhar a filha no hospital e recuperar a guarda das duas netas, de 5 anos e de 5 meses que estão em um abrigo.

Sterfanny Neres segue internada em estado grave na cidade de Porto e apresenta pequenas reações, segundo a irmã, Ketilly Cabral, de 19 anos. A campanha que contava com uma “vaquinha” na internet, aberta pela prima Danila Varela, foi encerrada na quinta-feira (9).

Os familiares ainda informaram que providenciam a documentação necessária para que a mãe de Sterfanny possa viajar para Portugal. A previsão é que ela pegue um voo na próxima sexta-feira (17), ou sábado (18), após receber um passaporte.

A previsão inicial era de que a prima Danila fosse a Portugal, mas a família mudou de planos após a mãe da vítima se recuperar emocionalmente.

Sterfanny Neres planejava voltar para o Brasil no mês de outubro. Segundo a família, que mora em Natal, ela sofria ameaças do companheiro há pelo menos um ano e pretendia se separar (veja vídeo acima).

Sterfanny Neres foi agredida pelo marido, Natanael Neres, no domingo passado (5) durante o aniversário de 5 anos da filha mais velha do casal. O crime aconteceu na cidade de Mirandela e o homem foi preso.

Segundo outra irmã da vítima, Airlys Cabral, Sterfany – que mora em Portugal há quatro anos com o marido – a ligou para dizer que compraria as passagens para voltar para o Brasil, de vez, em outubro.

Airlys contou que há cerca de um ano a irmã começou a relatar as ameaças de Natanael.

“Ela tinha sofrido uma ameaça. Por questões de ciúme, ele começou a ter um ciúme muito doentio por ela. Ela ligou pra mim e disse: ‘Em abril eu vou comprar as passagens e em outubro eu vou voltar. Eu não quero mais ficar aqui’. Então, esse era um desejo dela”, diz Airlys.

Sterfanny e o marido Natanael. Ela está internada em estado grave após ser agredida por ele, que foi preso.

A prima Danila Varela conta que a gravidez da segunda filha do casal adiou o projeto de Sterfanny de voltar ao Brasil quando as ameças começaram, há um ano.

“Isso veio de um ano pra cá. Assim que ele começou a mudar, ela já engravidou, e aí acabou protelando. Por algum motivo, eles reataram. E chegou no que chegou”, lamentou a prima.

De acordo com a família, Sterfanny segue internada, sedada no hospital, com uma diminuição no uso de sedativos, se recuperando da cirurgia a que foi submetida para reconstrução dos ossos da face. O quadro ainda inspira cuidados. A potiguar sofreu traumatismo craniano com a pancadas que recebeu na cabeça.

O caso

Sterfanny Neres, de 28 anos, foi internada em estado grave em um hospital de Porto, em Portugal, após ter sido agredida pelo companheiro, Natanel Neres, de 37 anos, no último domingo (5). As agressões ocorreram durante o aniversário da filha mais velha do casal, na cidade de Mirandela. As informações são da família da vítima.

O homem, que também é brasileiro, foi preso pelas autoridades locais. Ainda de acordo com os familiares da mulher, as duas filhas do casal, uma de cinco anos de idade e outra de cinco meses, estão em um abrigo.

Segundo o relato recebido pela família, o casal teria brigado durante a festa da filha de cinco anos. O homem se trancou em um quarto da casa com a mulher e a agrediu violentamente.

“Ele espancou ela a ponto de causar um traumatismo craniano em decorrência das pancadas na face. Foi tudo na face. E também tinha escoriações no abdômen. Ontem ela passou por um procedimento cirúrgico para reconstrução dos ossos da face”, afirmou a representante comercial Danila Varela, prima da vítima.

Danila afirmou que o homem se apresentou à polícia após o crime e foi detido. A prisão foi noticiada pela imprensa nacional, como o Jornal de Notícias, que informou que o homem deverá responder por tentativa de homicídio. A vítima foi socorrida inconsciente.

Segundo Danila, o casal mora em Portugal há cerca de quatro anos. A mulher é de Natal e o homem é baiano. Depois que se casarem, eles ainda moraram na capital potiguar, mas se mudaram para a Europa quando o marido recebeu uma proposta de emprego de um amigo.

