Família de São Carlos faz campanha para trazer parentes de volta após tragédia no Litoral Norte

Esposa grávida, marido e três filhos se mudaram para São Sebastião após oferta de emprego. Eles estão entre os desabrigados da tragédia e sobrinha tenta arrecadar dinheiro, roupas e móveis. Família de São Carlos está entre os desabrigados no litoral e campanha ajuda a trazê-los de volta

Reprodução/Facebook

Uma família de São Carlos (SP) está fazendo uma campanha nas redes sociais para conseguir trazer de volta para o interior os parentes que estavam morando na Vila do Sahy, em São Sebastião (SP), local mais afetado na tragédia no Litoral Norte.

Jennifer Figueredo contou ao g1 que a tia, que está grávida de três meses, o marido e os três filhos do casal estão entre os desabrigados depois das chuvas. A família se mudou para o litoral há 7 meses, depois que Marcos, tio de Jennifer, conseguiu emprego em uma pousada.

“Depois da chuva eles tinham sido acolhidos por uma moça, mas a gente viu no jornal que tiraram as pessoas das casas. Então, ela deve estar em algum abrigo ou escola. A gente não sabe porque não conseguiu mais falar com ela”, declarou.

Vila do Sahy foi o local mais atingido pela catástrofe que já deixou ao menos 44 mortos em todo Litoral Norte

TIAGO QUEIROZ/ESTADÃO CONTEÚDO

Imagens aéreas de drone mostram destruição na Vila do Sahy, no litoral de SP

A sobrinha da mulher contou que a tia perdeu os celulares que segurava durante a enchente, por isso está difícil fazer contato e saber notícias dos parentes.

“Ela disse que o barro chegou na altura do peito dela e aí, ela tava com um dos filhos no colo e acabou escorregando, aí acabou soltando os dois celulares que estava segurando na mão. Então, ela perdeu o celular”, disse.

São Sebastião

Sao Sebastiao City Hall / AFP

A família só consegue contato com os parentes do litoral quando eles ligam de telefones emprestados. “Às vezes ela consegue entrar em contato com alguém ou alguém liga pra gente avisando alguma coisa deles”.

Doações

Reprodução/Facebook

Jennifer disse que no fundo da casa da avó tem outro imóvel. A ideia da família é trazer os parentes de volta e eles morarem provisoriamente ali. Porém, como eles perderam tudo, precisam de doações.

“Eles vão ficar lá por enquanto, até eles arrumarem serviço, conseguirem pagar um aluguel. Mas aí precisa de móveis. Eles perderam tudo, então precisa de tudo: sofá, cama, geladeira, rack, guarda-roupas, fogão e outros eletrodomésticos”, reforçou.

A tia de Jennifer queria vir para o interior fazer o parto da filha que está esperando, porém, assustada com a tragédia, Lucimara quer voltar de vez para São Carlos.

“Ela já queria vir pra cá para fazer o parto aqui porque eles tem três crianças e lá ela não tem quem ajuda. Aí ela já queria vir pra cá pra gente ajudar ela, né? Só que agora ela disse que eles vão vir de vez, que não querem morar mais não. Estão assustados”, contou.

Além dos móveis, a família também precisa de roupas:

Meninos: 10 e 5 anos;

Menina: 7 anos;

Bebê do sexo feminino;

Roupas de adulto masculinas (calça 42, camiseta M e sapato 39/40);

Roupas de adulto femininas (calça 40/42, camiseta M e sapato 36).

Jennifer também está organizando uma vaquinha online para arrecadar valores que serão usados para arcar com a viagem de volta dos tios e primos.

Os interessados em ajudar a família podem entrar em contato pelo telefone (16) 99633-4756 ou de forma online pela vaquinha.

Tragédia no Litoral Norte

Vila Sahy, em São Sebastião, após as fortes chuvas

André Luis Rosa/TV Vanguarda

A forte chuva que caiu no domingo (19) no Litoral Norte deixou centenas de moradores de São Sebastião mortos, ilhados ou desabrigados. Com os deslizamentos, diversas casas foram arrastadas e levadas pela terra. Muitos locais tiveram o abastecimento de água, luz e internet prejudicado.

O governo de SP informou que há 1.730 desalojados (que precisaram deixar suas casas e foram para a residência de amigos ou parentes) e 766 desabrigados (que perderam as suas casas e não têm para onde ir) em decorrência das chuvas.

48 pessoas perderam a vida durante a tragédia e mais de 60 pessoas estão desaparecidas. Equipes da Defesa Civil, Exército e Bombeiros ajudam com as buscas.

TEMPORAL EM SP: Saiba quem são os mortos

Onde foi a tragédia no Litoral Norte de SP

Gabriel Wesley/Arte g1

Vittorio Ferla