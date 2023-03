Família de Volta Redonda pede ajuda para trazer corpo de brasileiro morto em acidente de trânsito em Portugal

Antônio Lucas Nascimento Pereira estava em uma bicicleta quando foi atingido por um táxi em Boliqueime, na região de Algarve. Jovem, que morava no país desde outubro de 2022, estava com passagem de volta ao Brasil comprada para este mês. Antônio Lucas Nascimento Pereira, de 20 anos

Reprodução/Arquivo pessoal

A família de Antônio Lucas Nascimento Pereira está pedindo ajuda para trazer o corpo do jovem, de 20 anos, para o Brasil. Natural de Volta Redonda (RJ), Antônio morreu em um acidente de trânsito na quinta-feira (9) em Portugal.

O jovem estava em uma bicicleta quando foi atingido por um táxi em Boliqueime, na região de Algarve, no sul de Portugal. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. Segundo o jornal português “JN”, o motorista do táxi fugiu sem prestar socorro, mas acabou preso em seguida.

Antônio estava em Portugal desde outubro de 2022, quando decidiu deixar o Brasil em busca de trabalho. Ele morava com a namorada, os sogros e cunhadas.

Ao g1, Davy Pereira, pai de Antônio, contou que o filho trabalhava como garçom em um restaurante. O jovem, que completou 20 anos no último dia 5, já estava com a passagem de volta ao Brasil comprada para o dia 21 deste mês.

Os familiares procuraram o Consulado do Brasil em Portugal e aguardam orientações do procedimento para o translado do corpo.

“A princípio, o que eu tenho informações [é que] eles pediram para a gente procurar uma funerária de lá”, disse Davy.

Procurada pelo g1, o Ministério de Relações Exteriores do Brasil não havia se posicionado até a publicação desta reportagem.

A família criou uma vaquinha on-line com o objetivo de arrecadar fundos para conseguir trazer o corpo. O custo do translado ficou em R$ 32 mil.

“Já começamos com a ajuda de vizinhos aqui, porque nós não temos condição de arcar com a despesa do funeral de tudo”, contou o pai do jovem.

Quem puder ajudar com a arrecadação pode doar qualquer valor pela vaquinha on-line. Também é possível fazer a doação via PIX. A chave é (24) 99985-0315 (Antônio Davy Pereira).

Vittorio Rienzo