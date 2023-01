Família de Volta Redonda procura por parente desaparecido

Ademir Rodrigues da Silva, de 52 anos, foi visto pela última vez em Pinheiral. Saiba como ajudar. Ademir Rodrigues da Silva está desaparecido em Volta Redonda

Uma família de Volta Redonda (RJ) está procurando por um parente que está desaparecido desde a última quarta-feira (25).

Ademir Rodrigues da Silva, de 52 anos, mora no bairro Siderlândia e foi visto pela última vez em Pinheiral.

Ele saiu de casa usando boné, chinelo, camisa verde e bermuda vermelha. Segundo os familiares, ele está apresentando problemas de memória.

Um boletim de ocorrência foi aberto pela família na delegacia de Volta Redonda.

Quem tiver informações sobre o paradeiro do Ademir pode entrar em contato com a delegacia pelo telefone (24) 3339-2462 .

