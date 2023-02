Família doa órgãos de menina de 5 anos que morreu ao inalar fumaça de incêndio enquanto dormia

Alicia dormia sozinha em seu quarto em Ourinhos (SP) quando houve um incêndio, após um curto-circuito no ventilador que estava ligado. Pai acordou e retirou a filha do cômodo, mas ela não resistiu. Alicia Indeu, de cinco anos, morreu após dez dias internada na UTI de Ourinhos

A família autorizou a doação de órgãos da menina de 5 anos que morreu dez dias após inalar uma grande quantidade de fumaça de incêndio enquanto dormia, em Ourinhos (SP). O procedimento foi feito neste sábado (4) na Santa Casa da cidade.

O incêndio ocorreu na madrugada do dia 24 de janeiro, mas Alicia Indeu da Costa morreu nesta sexta-feira (3), após ficar dez dias internada. Segundo a família, ela teve morte encefálica.

Nas redes sociais, o tio Fernando Galdino publicou um vídeo em que agradece pelas orações e conta que a sobrinha faria 6 anos no dia 10 de junho. O enterro será no Cemitério Municipal de Ourinhos.

“Mais uma vez, em um ato heroico, os pais autorizaram a doação de órgãos. Ela vai viver em muitos corpos. O coração dela vai viver em uma criança, as córneas vão viver em outro, enfim. Tudo o que for possível aproveitar, será aproveitado. Os órgãos podem ir para qualquer lugar do país”, disse no vídeo.

Incêndio

Alicia dormia sozinha em seu quarto no momento do incêndio, que começou após um curto circuito no ventilador que estava ligado.

Segundo a Guarda Civil Municipal (GCM), que atendeu a ocorrência, o pai da menina acordou durante a noite após sentir um forte cheiro de fumaça e correu para o quarto da filha, onde se deparou com o cômodo em chamas e rapidamente retirou a menina do local.

Ainda de acordo com a GCM, o pai da vítima também sofreu algumas queimaduras, enquanto tentava controlar o incêndio. Ao retirar a filha do local, ele a levou até o atendimento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Ourinhos.

A menina inalou fumaça tóxica e, após atendimento na UPA, foi encaminhada em estado grave até a UTI da Santa Casa de Ourinhos, mas não resistiu aos ferimentos.

