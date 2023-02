Família é feita refém na própria casa e tem carro e pertences roubados em Caçapava, SP

A Polícia Civil investiga o caso e procura o criminoso, que está foragido. Delegacia de Caçapava

Um família de cinco pessoas foi feita refém na própria casa e teve o carro e diversos objetos roubados por um assaltante armado na noite desta segunda-feira (6) em Caçapava (SP).

De acordo a Polícia Civil, a família estava em uma residência que fica na estrada da Piedade, na rodovia João Amaral Gurgel, quando um homem invadiu o local anunciando o crime.

As cinco vítimas – um casal e os filhos – foram trancados no banheiro enquanto o assaltante procurava objetos de valor. Foram roubados aparelhos eletrônicos e pertences, além de um veículo que estava na garagem e foi usado pelo criminoso para deixar o local e levar os produtos.

O prejuízo ainda não foi contabilizado, mas a família acredita que seja um grande valor, já que entre as perdas estão celulares, televisão e o carro.

A polícia foi acionada para atendimento da ocorrência mas, quando chegou ao local, o homem já havia ido embora. A suspeita é que ele tenha conseguido invadir a casa pulando imóveis vizinhos.

O caso foi registrado na delegacia da cidade, que investiga o crime e procura o assaltante.

