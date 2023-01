Família é trancada e amarrada durante assalto em Araraquara

Assaltantes usavam camisas de manga longa e estavam com os rostos cobertos; um dos criminosos foi preso. Caso foi registrado no Plantão Policial de Araraquara

Walter Strozzi/acidade on

Uma família foi feita refém durante assalto na Vila Harmonia, em Araraquara (SP), no domingo (29). As vítimas foram trancadas no closet e tiveram os braços amarrados. A Polícia Militar prendeu um dos suspeitos.

Os três assaltantes que participaram do crime usavam camisas de manga longa e estavam com os rostos cobertos, um deles, inclusive, estaria armado.

Após vasculhar toda a casa, eles roubaram televisores, computadores, celulares, joias e relógios e fugiram levando os dois veículos da família.

Segundo informações do boletim de ocorrência, uma das vítimas, de 70 anos, contou que foi rendida pelos assaltantes na sala da residência.

Na sequência, dois criminosos subiram até os quartos e renderam a sua esposa, filha e neta, respectivamente, de 70, 33 e 7 anos.

Após o crime, as vítimas chamaram a PM, que iniciou as buscas nas imediações. À noite, um dos carros roubados foi flagrado na região do bairro Selmi Dei, na zona norte de cidade.

O homem de 33 anos que conduzia o veículo foi abordado pela PM. Ele vestia a mesma roupa descrita pelas vítimas e confessou o crime.

Na casa dele, que fica no Residencial Laura Molina, os policiais encontraram o segundo carro roubado e uma lavadora de pressão. Sobre os demais itens levados, ele teria afirmado que já havia “passado tudo para frente”.

Os militares também apreenderam na casa dele a arma de fogo utilizada no crime, além das placas que haviam sido retiradas dos veículos.

O homem foi preso em flagrante, levado ao Plantão Policial e encaminhado à cadeia de Santa Ernestina. Na sequência, foi transferido para o Anexo de Detenção Provisória de Araraquara.

As vítimas não se machucaram durante a ação. Os veículos e a lavadora de alta pressão foram devolvidos.

O crime será investigado pela Polícia Civil. A ação foi gravada por câmeras de vigilância em casas vizinhas.

