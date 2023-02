Família faz denúncia sobre desaparecimento de parente após abordagem da PM em Angra dos Reis

Manolo Cezar Rodrigues de Oliveira, de 37 anos, foi visto pela última vez na sexta-feira passada. Pertences dele foram encontrados em área de mata próxima à residência dele, no bairro Nova Angra. Polícia Civil investiga o caso. Manolo está desaparecido desde a última sexta-feira

A Polícia Civil está investigando o desaparecimento de um homem em Angra dos Reis (RJ). Segundo a família, Manolo Cezar Rodrigues de Oliveira, de 37 anos, não foi mais visto depois de uma abordagem de policiais militares na madrugada da última sexta-feira (3).

Manolo é morador do bairro Nova Angra e conhecido pela vizinhança por vender materiais reciclados.

A esposa dele procurou a delegacia de Angra dos Reis para registrar o desaparecimento na segunda-feira (6) e relatar a denúncia contra os policias militares.

O g1 teve acesso ao boletim de ocorrência, no qual ela relatou ter encontrado alguns pertences, como mochila, boné, tênis e chinelo, em uma área de mata próxima à residência onde o casal mora.

A notícia do desaparecimento de Manolo já havia se espalhado entre os moradores, que se mobilizaram para protestar e pedir informações em uma manifestação pelas ruas do bairro (assista ao vídeo abaixo). Na ocasião, agentes da Polícia Militar foram questionados.

“Queremos o Manolo, vivo ou morto”, gritou uma pessoa que estava no protesto.

Moradores protestam e pedem informações sobre desaparecido em Angra dos Reis

Ainda de acordo com parentes, Manolo vestia uma calça preta, um casaco preto com uma tarja vermelha no ombro e calçava um tênis quando desapareceu.

Procurada pelo g1, a Polícia Civil informou que “os agentes realizam diligências para localizar o desaparecido e esclarecer todos os fatos”.

A Polícia Militar também foi questionada sobre o caso pelo g1, mas não havia se manifestado até a publicação desta reportagem.

