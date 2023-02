Família piauiense relata desespero com dificuldades para reconhecer grávida vítima de tragédia em SP

Beatriz Farias Macedo tinha 26 anos e estava grávida de três meses. Ela e o marido, Aílton Pereira, estavam em uma casa atingida pelo deslizamento de terra. Beatriz Farias Macedo continua desaparecida na tragédia no Litoral de SP

Os familiares de Beatriz Macedo Farias, de 26 anos, vítima da tragédia que aconteceu no município de São Sebastão, no Litoral Norte de São Paulo, sofreram duas vezes pela morte da jovem, que estava grávida de 3 meses.

A secretária de finanças de São Braz do Piauí, Lidiane da Rocha Silva, tem reunido informações com a família de Beatriz e Ariosvaldo que ainda estão em São Sebastião.

Segundo ela, os pais de Beatriz foram convocados na última terça-feira (21) porque havia um corpo encontrado que suspeitavam ser dela. A mãe de Beatriz, que é filha única, foi até o Instituto Médico Legal (IML), mas o corpo era de outra pessoa.

Praia de Juquehy antes e depois das chuvas.

“Foi uma angústia muito grande, porque houve essa primeira notícia, e quando descobrimos que não era ela, veio a esperança de que talvez ela estivesse viva”, contou.

Nesta quinta-feira (23), outro corpo foi encontrado e a família foi convocada novamente. O pai de Beatriz foi até o IML e, dessa vez, realmente era ela.

Beatriz era casada com Aílton Pereira e esperavam o primeiro filho, eles estavam juntos no momento da tragédia. Os dois corpos foram encontrados nesta quinta-feira (23). Ela foi sepultada ainda ontem, em São Sebastião com a presença dos pais.

Piauienses em Juquehy

Destruição na região de Juquehy, em São Sebastião, após a enchente do fim de semana

Ainda segundo Lidiane, os pais de Beatriz, que são piauienses naturais de São Braz do Piauí, não devem voltar para o estado, mesmo após a tragédia, por estarem vivendo há muitos anos na cidade.

Ela contou ter parentes da família que foram atingidos pela tragédia e perderam casas e outros bens, mas que o contato com os parentes tem sido difícil até o momento.

Segundo ela, há muitas pessoas naturais de São Braz do Piauí vivendo em Juquehy. Beatriz era prima de Ariosvaldo Paes Landim, que também faleceu na tragédia.

“Aqui na nossa cidade, São Braz, as possibilidades de emprego são muito poucas, e foram embora para lá com essa expectativa de mudar de vida. Na hora do perigo, nossa reação é querer fugir, né? É querer voltar, mas voltar para onde?”, comentou.

Tragédia em São Paulo

Ariosvaldo Paes Landim, 46 anos, e a prima Beatriz Farias Macedo morreram na tragédia de São Paulo

Os corpos da Beatriz Farias e de seu esposo, Aílton Pereira, natural de São Paulo, vítimas da tragédia no litoral Norte de São Paulo, foram localizados nessa quinta-feira (23). A informação foi confirmada pela Prefeitura de São Braz do Piauí, cidade natal dos pais de Beatriz. Ela tinha 26 anos e estava grávida há três meses. Ela estava com o marido em uma casa, no bairro Juquehy, que foi atingida pelo deslizamento de terra.

Beatriz era prima de Ariosvaldo Paes Landim (acima), que também faleceu na tragédia. O corpo de Ariosvaldo chegou na madrugada de quinta-feira (23) em São Braz do Piauí, onde foi enterrado por volta das 7h. Ele morava numa casa no bairro Juquehy, em São Sebastião, que também foi atingida pelo deslizamento de terra.

Translado dos piauienses mortos

Aeronaves farão translado de piauienses mortos e sobreviventes em tragédia no Litoral Norte de SP

O Governo do Piauí informou que três aeronaves estão sendo utilizadas para realizar o translado dos piauienses que morreram e que sobreviveram após deslizamentos de terra ocorridos devido às fortes chuvas registradas no Litoral Norte de São Paulo no fim de semana.

O governo também ofereceu ajuda para identificar os feridos e dar a assistência as famílias. O Corpo de Bombeiros e o Gabinete Militar também foram acionados.

