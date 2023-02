Família procura adolescente desaparecida há mais de 20 dias em Garça

Segundo o registro policial, mãe e filha discutiram porque a adolescente passou a frequentar um centro de Umbanda depois do início de namoro. Menina foi vista pela última vez no dia 5 de fevereiro. Maria Eduarda, de 16 anos, está desaparecida desde o dia 5 de fevereiro

Uma família de Garça (SP) procura por uma adolescente de 16 anos que está desaparecida há 22 dias. Maria Eduarda de Oliveira Gonçalves foi vista pela última vez no dia 5 de fevereiro.

De acordo com o boletim de ocorrência, a menina teve uma briga com a mãe por conta de um relacionamento que mantinha com um outro adolescente.

Segundo o registro policial, mãe e filha iniciaram a desavença porque a adolescente passou a frequentar um centro de Umbanda depois do início do namoro, o que a mulher não teria aceitado.

Ao g1, a mãe da adolescente contou que em outubro de 2022, ela flagrou a filha com o namorado pela primeira vez. Após uma briga, Maria Eduarda saiu de casa e retornou três dias depois. Na época, a família comunicou o caso somente ao Conselho Tutelar.

Desta vez, segundo o BO, a menina desapareceu após a mãe não ter aceitado o relacionamento dela com o adolescente. No dia 5 de fevereiro, ela saiu de casa e não deu mais notícias. O namorado também continua desaparecido.

Informações de pessoas de desparecidas podem ser passadas pelos telefones 190 da Polícia Militar ou 181 do Disque Denúncia.

