Família procura por parente desaparecida em Piraí

Uma família de Piraí (RJ) está procurando por uma parente que está desaparecida desde segunda-feira (13). Júlia Hemanuelly de Faria Costa, de 15 anos, foi vista pela última vez no bairro Doutor Cássio, no distrito de Arrozal.

Segundo os familiares, a mãe da adolescente se despediu da filha em casa e saiu para trabalhar pela manhã, por volta de 6h. Desde então, ninguém teve notícias do paradeiro dela.

Ainda de acordo com a família, Júlia não atendeu as ligações e disse para a mãe através de mensagens que foi para a Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Um boletim de ocorrência foi aberto na delegacia de Piraí, que está investigando o desaparecimento.

Quem tiver informações sobre o paradeiro de Júlia pode entrar em contato com a delegacia pelo telefone (24) 2431-3913 ou pelo 190.

