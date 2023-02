Família procura por parente desaparecido em Resende

Marcelo Rosa Marcelino, de 22 anos, foi visto pela última vez no domingo. Saiba como ajudar. Marcelo Rosa Marcelino, de 22 anos, foi visto pela última vez no domingo

Arquivo pessoal

Uma família de Resende (RJ) está procurando por um parente que está desaparecido desde domingo (19).

Marcelo Rosa Marcelino, de 22 anos, mora no bairro Itapuca e foi visto pela última vez quando saiu de casa, por volta de 21h. Ele levou apenas a carteira de identidade.

Segundo os familiares, um conhecido contou que encontrou com ele na terça-feira (21) andando em Aparecida, em São Paulo. Desde então, ninguém mais teve notícias de seu paradeiro.

Ainda de acordo com a família, Marcelo tem o transtorno de défict de atenção com hiperatividade (TDAH).

Um boletim de ocorrência foi aberto pelos parentes na delegacia de Resende. Quem souber o paradeiro ou tiver informações sobre Marcelo pode entrar em contato com a Polícia Civil pelo telefone (24) 3381-4734 ou pelo 190.

Clique aqui e siga o g1 no Instagram

VÍDEOS: as notícias que foram ao ar na TV Rio Sul

Vittorio Ferla