Família procura por parente desaparecido em Resende

Gabriel Jonas Bento da Silva, de 22 anos, está desaparecido há um mês. Morador do bairro Morada da Barra, ele foi visto pela última vez quando saiu de casa, por volta de 9h. Disque Denúncia divulga cartaz de jovem desaparecido em Resende

Divulgação/Disque Denúncia

O Disque Denúncia divulgou um cartaz com a foto de um jovem desaparecido em Resende (RJ) desde o dia 15 de janeiro.

Gabriel Jonas Bento da Silva, de 22 anos, era morador do bairro Morada da Barra. Segundo os familiares, ele saiu de casa sem informar para onde ia, por volta de 9h. Desde então, ninguém mais teve notícias do seu paradeiro.

Ainda de acordo com os parentes, o jovem sofre de distúrbios psicológicos.

A família registrou o desaparecimento na delegacia e, desde então, segue à procura pelo parente desaparecido.

Qualquer informação sobre o paradeiro de Gabriel pode ser repassada ao Disque Denúncia pelos telefones 0300 253 1177 (custo de ligação local) e (21) 2253-1177. Outra opção é enviar uma mensagem para o Whatsapp (21) 99973 1177, além do aplicativo “Disque Denúncia RJ”.

