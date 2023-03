Família procura por parente desaparecido em Volta Redonda; saiba como ajudar

Thomas Rômulo da Silva Zequinha, de 25 anos, foi visto pela última vez no sábado. Quem tiver informações sobre o paradeiro dele pode entrar em contato com a Polícia Civil. Thomas Rômulo, 25 anos

Uma família de Volta Redonda (RJ) está procurando por um parente que está desaparecido. Thomas Rômulo da Silva Zequinha, de 25 anos, é morador do bairro Jardim Belmonte. Ele saiu de casa na última sexta-feira (24).

No dia seguinte, Thomas chegou a ser visto por um parente andando pelo bairro. Desde então, ninguém mais teve notícias do paradeiro dele.

De acordo com a família, Thomas tem tatuagem nos dois braços, pescoço e em uma das pernas.

Um boletim de ocorrência foi aberto na delegacia de Volta Redonda. Quem tiver informações sobre o paradeiro pode entrar em contato com a Polícia Civil pelo telefone (24) 3337-9561, ou pelo 190.

