Família procura por último desaparecido após queda de ponte entre RS e SC

Segundo tia, jovem de 20 anos, morador de Torres, atravessava ponte para buscar bicicleta no lado do RS após passar carnaval em SC. Último contato com a família foi às 2h47 desta segunda (20). Ca

Reprodução/Facebook

Uma família faz buscas por um jovem desaparecido após a queda da ponte pênsil entre Torres e Passo de Torres (SC). Segundo parentes, Brian Grandi, de 20 anos, natural de Caxias do Sul, não é visto desde a madrugada desta segunda-feira (20), quando a ponte despencou.

Queda de ponte: o que se sabe e o que falta saber

Vídeo mostra momento em que ponte cede

A tia de Brian, Adriele Freire, diz que o jovem ele teria ido a Passo de Torres, na noite de domingo (19), passar o carnaval com um grupo de amigos.

Já durante a madrugada, ele teria avisado a irmã que estava retornando para casa. Os amigos estavam de carro, mas como Brian havia deixado sua bicicleta no lado de Torres, ele teria atravessado a ponte de volta para o RS a pé.

“As 2h47 da manhã, ele mandou mensagem pra irmã dizendo que estava voltando pra casa. Aí às 2h57, ele parou de visualizar as mensagens”, diz a tia.

Familiares estão em Torres acompanhando os trabalhos de buscas.

“A mãe dele está muito abalada. Toda a família está lá no local, acompanhando as buscas”, afirma a Adriele.

Estudantes que caíram contam como foi: ‘desespero’

Ponte já havia caído em inauguração há quase 40 anos

Vídeo mostra momento em que ponte entre RS e SC cede e pessoas caem

Conforme as equipes que atuam nas buscas, pelo menos 30 pessoas foram resgatadas na água e 16 já receberam atendimento médico em Torres. Os bombeiros trabalham com duas equipes de mergulhadores, além de três botes e duas motos aquáticas nas águas do Mampituba, e efetivo em terra.

Prefeitura de Torres cancela festa de Carnaval

Durante a manhã, o número de desaparecidos chegou a cinco pessoas. Contudo, nas últimas horas, quatro foram encontradas bem e já estão em casa.

Bombeiros fazem buscas por pessoas após queda de ponte em Torres

RBS TV/Reprodução

Entenda

A ponte pênsil que liga Torres (RS) a Passo de Torres (SC), caiu na madrugada desta segunda-feira (20). A estrutura fica sobre o Rio Mampituba e tem cerca de 30 metros de extensão.

A principal suspeita é que o excesso de peso tenha causado o acidente. Segundo a Prefeitura de Torres, cerca de 100 pessoas estavam em cima da ponte, que tem capacidade para 20, conforme placa de sinalização do local.

De acordo com o poder público, a manutenção da estrutura estava em dia e a documentação regular, o que permitia a passagem, com segurança, de pessoas.

Localização da ponte que caiu entre Torres (RS) e Passo de Torres (SC)

Arte/g1

VÍDEOS: Tudo sobre o RS

pappa2200