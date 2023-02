Família protesta após morte de jovem de 23 anos na Maternidade de Campinas

Grupo questionou atendimento durante internação. Hospital informa que não há indício de falha, ‘considerando que houve suporte completo durante todo o procedimento’. Cerca de 20 pessoas estiveram na Maternidade de Campinas para protestar

Familiares e amigos de Emely Gabriela Bueno, uma jovem de 23 anos que morreu após realizar uma curetagem no Hospital Maternidade de Campinas (SP), protestaram em frente à unidade na manhã deste domingo (26). Eles afirmam que houve negligência no atendimento. Já o hospital diz que apura a situação e que, por enquanto, não há indício de falha. Leia o comunicado completo aqui.

A família de Emely registrou um boletim de ocorrência na data do falecimento, em 17 de fevereiro. O caso foi registrado como morte suspeita no 11º Distrito Policial (DP) e deve ser encaminhado ao 1º DP, que cobre a área do hospital.

O protesto de cerca de 20 pessoas começou por volta de 9h30 sob acompanhamento da Polícia Militar, da Guarda Municipal e de agentes de trânsito. O ato foi encerrado ao meio-dia.

O grupo fechou uma faixa da Avenida Orosimbo Maia, em frente ao hospital. Com faixas e cartazes, os manifestantes pediram justiça pela jovem. Uma das faixas dizia “Emelly, para sempre em nossos corações”.

A manifestação pela morte de Emely não tem relação com os óbitos de bebês noticiados durante esta semana, após um surto de diarreia no hospital. Nenhum familiar dos recém-nascidos esteve no ato deste domingo.

A morte

Em entrevista à reportagem da EPTV, afiliada da TV Globo, a mãe de Emely, Kátia Menezes, afirmou que a filha teria internado na Maternidade na manhã de 16 de fevereiro para passar por curetagem interina, procedimento que retira material biológico do útero após uma mulher sofrer aborto.

Kátia afirma que a filha estava grávida de aproximadamente 2 meses e sofreu um aborto retido. Após dar entrada no hospital para passar pelo procedimento, Emely teria ficado em atendimento por 16 horas. Segundo a mãe, a jovem estaria em jejum e com episódios de pressão baixa após receber medicações.

Kátia disse que, por volta de 0h30 de quinta-feira (17), foi informada pelo hospital que Emely teria sofrido três paradas cardíacas após a curetagem. Ela afirma que houve negligência e questiona os procedimentos do hospital.

“Falou que o caso dela não era grave. Foi deixando ela, entendeu? Onde uma pessoa consegue ficar 25 horas em jejum? (…) Na verdade, eu quero justiça. Eu quero respostas”, afirmou a mãe.

Ela lamenta, ainda, o fato de não ter sido recebida pela administração do hospital neste domingo, durante o ato.

O que diz a Maternidade?

“Por força de lei, o Hospital Maternidade de Campinas é impedido de fornecer qualquer informação sobre pacientes. Este evento já está sendo avaliado pelos comitês responsáveis, sendo que, até o momento, não há indícios de negligência, considerando que houve suporte completo durante todo o procedimento. Tão logo o laudo seja concluído, a família será comunicada”.

Morte de bebês e interdição de leitos

Nesta semana, a Maternidade teve metade dos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) neonatal fechados pela Secretaria Municipal de Saúde por falta de médicos para atender pacientes.

O que se sabe e o que falta saber sobre a morte de bebês na Maternidade

Segundo a Maternidade, são necessários quatro médicos horizontalistas, mas o hospital dispõe de dois, o que gerou a interdição dos leitos. Presidente da Maternidade, Marcos Miele da Ponte afirma busca maneiras para fazer as contratações, mas admite uma crise financeira complexa.

“A Maternidade, hoje, passa por um processo de recuperação judicial. Nós estamos com dificuldade financeira de contratação de médicos. Fora que esses médicos são difíceis de achar no mercado. Nós estamos entrando em contato com o poder público para viabilizar esses recursos para atender a demanda da Vigilância Sanitária”.

Além das interdições, o hospital vive outra complexidade: três bebês morreram em fevereiro, mesmo mês em que houve um surto de diarreia na Unidade de Cuidados Intermediários (UCI).

A Maternidade afirma que duas mortes podem ter relação com o surto, mas afasta a possibilidade do terceiro óbito também se relacionado ao surto. “Foi um caso de prematuridade extrema que não teve nenhuma relação”, afirmou o presidente.

