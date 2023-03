Família que perdeu carro em incêndio havia comprado veículo cinco dias antes em Boa Vista

Incêndio iniciou após o carro ter um vazamento na hora do abastecimento. Agora, família tenta ajuda para quitar dívida de R$ 15 mil. A esquerda o carro adquirido pela família, na direita o carro carbonizado após o incêndio

Arquivo pessoal

O carro completamente carbonizado em um posto de gasolina no bairro Santa Tereza, zona Oeste de Boa Vista, havia sido comprado cinco dias antes do incidente, registrado na última segunda-feira (6). Agora, a família do instalador de internet, Antônio de Oliveira, de 33 anos, tenta arrecadar dinheiro para quitar a dívida de R$ 15 mil.

O incêndio iniciou após o carro ter um vazamento na hora do abastecimento. Antônio de Oliveira contou ao g1 que o carro era o único meio de transporte usado por ele, a esposa os filhos. No dia, muito abalado, ele não esperou pela perícia.

“Estava muito triste e já não queria mais esperar naquele local, só queria acabar com aquela situação” disse.

O carro havia sido comprado por R$ 15 mil em um negócio com um conhecido, e não possuía seguro. No trato, a família deu o antigo carro de entrada e pagaria o restante em prestações.

“No dia do incêndio, um repórter que estava no local e deu a ideia para minha filha fazer essa vaquinha online. A intenção é arcar com os custos, porque o carro não estava pago ainda. Colocamos como meta o valor de R$ 10 mil, mas ainda estamos devendo R$ 15 mil”, explicou Antônio.

Mas, com o ocorrido, a família decidiu criar uma vaquinha virtual com objetivo de arrecadar o valor de R$ 10 mil para bancar a maior parte da dívida. O antigo carro foi devolvido para eles se locomoverem até o valor ser pago.

