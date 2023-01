Família que vivia vida luxuosa em Balneário Camboriú é alvo de operação da PF

Quatro pessoas foram presas no município na manhã desta quinta-feira. Os suspeitos seriam responsáveis por introduzir drogas e armas em comunidades cariocas. Ação da PF em Balneário Camboriú

PF/Divulgação

A Polícia Federal prendeu quatro pessoas em Balneário Camboriú, na manhã desta quinta-feira (26), pela Operação Fim do Mundo, que mira lavagem de dinheiro oriunda do Terceiro Comando Puro (TCP), uma das facções do tráfico de drogas e de armas que agem em comunidades cariocas.

Um dos grupos identificados pela investigação, segundo a PF, era liderado por dois irmãos que compravam imóveis luxuosos no município do Litoral Norte catarinense com o lucro dos crimes.

Os suspeitos seriam responsáveis por introduzir drogas e armas em comunidades do Rio de Janeiro.

Mãe, as esposas e as irmãs dos líderes da organização estão entre os denunciados. Segundo a investigação, elas viviam uma vida de luxo na cidade e “movimentavam valores exorbitantes em suas contas bancárias”.

PF e MPRJ prendem 10 em operação em quatro estados contra a lavagem de dinheiro do tráfico

A investigação já conta com 30 denunciados e visa a desestruturar um grupo que movimentou mais de R$ 100 milhões. Os grupos buscavam dar aparência lícita a dinheiro obtido por meio de atividades ilegais.

Em Balneário Camboriú, agentes apreenderam dinheiro em espécie e relógios. Também chamou a atenção dos agentes uma suíte com banheira (foto abaixo).

Banheira em apartamento sequestrado pela PF a mando da Justiça em Balneário Camboriú

Reprodução

Operação

A 1ª Vara Criminal Especializada em Organização Criminosa do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro mandou sequestrar imóveis, veículos e embarcações nos municípios do Rio de Janeiro, Mangaratiba (RJ), Angra dos Reis (RJ), Balneário Camboriú (SC) e Foz do Iguaçu (PR).

Além disso, foram bloqueadas mais de 32 contas bancárias vinculadas à organização criminosa. Ao todo, a construção patrimonial totalizou mais de R$ 22 milhões.

A operação foi conduzida pelo Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado (Gaeco/MPRJ) e pela Delegacia de Repressão às Drogas (DRE-PF).

Três núcleos de lavagem

A investigação começou em maio de 2020 e identificou três grupos que buscavam dar aparência lícita ao dinheiro obtido por uma facção criminosa.

Segundo as investigações, os grupos são:

Um é liderado por dois irmãos, responsáveis pela inserção de drogas e armas nas comunidades do Rio. Eles utilizavam o lucro da atividade criminosa para adquirir imóveis de alto padrão em Balneário Camboriú em nome de terceiros, com o auxílio de um casal de corretores catarinenses. Dentre os denunciados, estão a mãe, as esposas e as irmãs dos irmãos, “que gozavam uma vida de luxo no município e movimentavam valores exorbitantes em suas contas bancárias”.

Outro grupo, responsável pela inserção de drogas no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte, gastava o dinheiro do tráfico em automóveis de luxo e imóveis em condomínios de alto poder aquisitivo. Foram identificados imóveis em Angra dos Reis, Mangaratiba e Recreio dos Bandeirantes, todos sequestrados por ordem judicial.

O terceiro núcleo valia-se de empresas inexistentes ou existentes, mas com baixa atividade lucrativa, para ocultar a origem do dinheiro obtido.

Os investigados responderão pelos crimes de lavagem de dinheiro e de organização criminosa, cujas penas somadas podem chegar a 24 anos de prisão.

Vito Califano