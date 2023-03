Família suspeita de lucrar R$ 15 milhões no comando de jogo do bicho em SC é alvo de operação

Segundo a Polícia Civil, integrantes viviam vida de luxo. Suspeito de ser o principal operador da banca de Blumenau foi preso em flagrante. Família comandou jogo do bicho em Blumenau e lucrou R$ 15 milhões

Polícia Civil/ Divulgação

Uma família suspeita de comandar o jogo do bicho em Blumenau, no Vale do Itajaí, ostentar uma vida luxuosa e lucrar R$ 15 milhões em apenas dois anos foi alvo da operação “Quebrando a Banca”, deflagrada nesta sexta-feira (3). Segundo a Polícia Civil, o principal operador da banca foi preso em flagrante.

A operação cumpriu 21 mandados de busca e apreensão contra 14 suspeitos, que viviam uma vida de luxo (veja mais abaixo).

De acordo com a Divisão de Investigação Criminal (DIC), o homem preso é investigado pelos crimes de lavagem de dinheiro e organização criminosa, além da contravenção penal de explorar o jogo do bicho.

Na casa dele, foi encontrado um cofre com R$ 32.060 em espécie, 2.500 dólares e cheques que totalizam R$ 338 mil (foto abaixo). Contratos de aluguel dos pontos de exploração do jogo, extratos, anotações e documentos que comprovam a exploração também foram verificados.

Cofre foi encontrado na casa do líder da organização

Polícia Civil/ Divulgação

Dos R$ 15 milhões, segundo a Polícia Civil, a maior parte do dinheiro foi depositada pelos próprios investigados em quantias menores, “para tentar dissimular a origem criminosa dos recursos”.

A Polícia Civil apreendeu na residência de dois suspeitos R$ 16 mil em dinheiro. Em Santa Cecília e Caçador, foram apreendidas máquinas do jogo do bicho, bem como documentos relacionados à contravenção penal.

Nas cidades de Blumenau, Caçador, Santa Cecília, Gaspar, Balneário Camboriú, Itapema e Florianópolis também foram cumpridos mandados de busca e apreensão.

Um vereador de Santa Cecília e um policial militar da reserva de Santa Catarina também foram alvo de busca e apreensão. Os nomes deles não foram divulgados.

Vida luxuosa

A investigação, que começou há cerca de dois anos, constatou que membros de uma mesma família exerciam impunemente, há mais de 10 anos, a exploração ilegal do jogo do bicho. A Polícia Civil informou que grupo mantinha uma vida luxuosa, além de “lavar” o dinheiro do jogo do bicho na aquisição de carros, casas, apartamentos, lancha, moto aquática, chácara e outros itens.

Apesar do Ministério Público ter se manifestado favorável aos pedidos da Polícia Civil, a justiça não autorizou os pedidos de sequestro dos bens, exigindo mais provas, segundo o delegado responsável, Ronnie Esteves.

Dois investigados receberam auxílio emergencial do governo federal durante a pandemia da Covid-19, mesmo com a movimentação milionária nas contas bancárias.

Itens relacionados ao jogo do bicho foram apreendidos

Polícia Civil/ Divulgação

Vittorio Rienzo