Família usa mesa de madeira para se proteger de cabeça d’água em cachoeira de Piraí; veja vídeo

Banhistas estavam curtindo a cachoeira e, de repente, a cabeça d’água aumentou o nível da água. Segundo o Corpo de Bombeiros, seis pessoas foram resgatadas. Família usa mesa de madeira para se proteger de cabeça d’água em cachoeira de Piraí

Uma família utilizou uma mesa de madeira para se proteger de uma cabeça d’água na Cachoeira da Cacaria, em Piraí (RJ), na tarde de domingo (29).

A cena foi filmada por um morador. Nas imagens, é possível ver dois homens, uma mulher e uma criança de colo se protegendo da correnteza. Outras duas pessoas também estavam no local.

Os banhistas estavam curtindo a cachoeira e, de repente, a cabeça d’água aumentou o nível da água, o que provocou esta situação de risco.

Todos foram resgatados por uma equipe do Corpo de Bombeiros por volta de 18h. Segundo a corporação, ninguém se machucou.

Defesa Civil faz alerta

Diante do caso de resgate registrado no domingo, a Defesa Civil de Piraí fez um alerta sobre o risco das cabeças d’água para a segurança das pessoas que visitam cachoeiras no município.

“As pessoas que gostam de tomar banho de cachoeira precisam observar. Se o rio está ficando sujo e a água está aumentando, é necessário sair da água de forma imediata e procurar o lugar mais alto para poder se abrigar”, alertou o secretário de obras e responsável pela Defesa Civil, Júlio Cézar.

