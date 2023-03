Familiares de pacientes resgatados de clínica clandestina em Nova Odessa pagavam até R$ 2 mil por mês para tratamento

Vigilância Sanitária apontou uma série de problemas, como ambiente insalubre, falta de água potável e alimentação e que o imóvel estava trancado com cadeados. Polícia prende duas pessoas responsáveis por clínica clandestina em Nova Odessa

Os familiares dos pacientes que foram resgatados de uma clínica clandestina em Nova Odessa (SP), na quarta-feira (29), pagavam até R$ 2 mil por mês acreditando no tratamento de dependência química dos parentes. No entanto, o local foi encontrado com uma série de problemas, como ambiente insalubre, falta de água potável e alimentação, além dos pacientes trancados com cadeado.

A Polícia Civil prendeu duas pessoas durante a fiscalização da uma clínica, mas elas foram liberadas em audiência de custódia, nesta quinta-feira (30). O caso foi registrado como cárcere privado, maus-tratos e furto, já que foi apontado que era desviada energia elétrica de uma escola nas proximidades.

A ação foi realizada na operação Repouso, pela Polícia Civil de Nova Odessa, em conjunto com a Vigilância Sanitária da cidade, em um imóvel localizado no bairro Chácaras Central. Segundo boletim de ocorrência, o local já tinha sido interditado há um mês por possíveis maus-tratos.

Condições desumanas

No interior do imóvel, foram encontradas 23 pessoas em condições descritas como “desumanas e insalubres” no boletim de ocorrência, sem alimentação e com água não potável, que era consumida por todos através de uma jarra suja e uma única caneca.

O registro policial também aponta que no interior do banheiro havia fezes pelo chão, forte odor de urina e muita sujeira, sendo que algumas pessoas estavam acamadas sem nenhum profissional acompanhando ou as monitorando.

Conforme o relato, havia pessoas com diversas debilidades como cadeirantes, amputados e pacientes com traumatismo encefálico. Também foi destacado que estavam todos trancados e sem acompanhamento de profissionais, e que em caso de um eventual incêndio as pessoas teriam dificuldades para evacuar o local.

Foram acionados os setores de assistência social da Prefeitura de Nova Odessa e a Secretaria de Saúde, que compareceram ao local para prestar o atendimento e encaminhar as pessoas para atendimento ambulatorial, nos casos necessários.

Esses profissionais ainda realizaram contato com os familiares dos pacientes que não foram hospitalizados e solicitaram que acompanhassem o desdobramento do caso.

Dez pacientes foram levados ao hospital municipal e os demais foram entregues aos familiares, perante a assinatura de um termo de responsabilidade.

Furto de energia

Ainda em vistoria no estabelecimento, a equipe da Polícia Civil encontrou uma instalação de energia elétrica de forma irregular, uma vez que estavam desviando energia elétrica de uma escola municipal vizinha, o que foi constatada por técnicos da CPFL e peritos da Polícia Cientifica.

Os indiciados foram encaminhados para a Cadeia Pública de Sumaré e, nesta quinta-feira, em audiência de custódia, foi concedida liberdade provisória aos dois, com imposição de medidas cautelares, informou o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP).

As medidas cautelares impostas foram comparecimento a todos os atos processuais; proibição de ausentar-se da cidade por prazo superior a sete dias sem autorização; proibição de alterar o endereço sem informar à Justiça; recolhimento domiciliar noturno, das 22h às 06h; e proibição de acesso ou frequência a outras clínicas de reabilitação ou similares.

