Familiares de pessoas que morreram por Covid em Palmas podem solicitar inclusão dos nomes das vítimas em monumento

Serão consideradas vítimas aqueles que morreram, entre 14 de março de 2020 a 29 de junho de 2022. Monumento ‘Para Sempre Luz’ foi montado no Espaço Cultural para homenagear os que não resistiram por causa da doença. Nomes das pessoas que morreram pela Covid serão inseridos no monumento ‘Para Sempre Luz’, em Palmas

Divulgação/Prefeitura de Palmas

Os familiares de pessoas que morreram por causa da Covid-19 podem solicitar a inclusão dos nomes das vítimas no monumento ‘Para Sempre Luz’. A obra foi instalada no Espaço Cultural, com o objetivo de relembrar e eternizar a memória dos cidadãos palmenses que não resistiram à doença.

Serão consideradas vítimas aqueles que morreram em decorrência da Covid, entre os dias 14 de março de 2020 e 29 de junho de 2022, período de calamidade pública, declarado pela Prefeitura de Palmas.

A portaria com o chamamento público foi publicada no Diário Oficial do Município desta sexta-feira (3). Os parentes têm até o dia 28 de abril para solicitar a inserção dos nomes.

Para isso, basta preencher o formulário disponível nas recepções das unidades administrativas da Fundação Cultural de Palmas. Veja onde:

Taquaruçu: Casa da Cultura Maria dos Reis. Praça Joaquim Maracaípe;

Taquaralto: Pracinha da Cultura. Rua Rubi, 17, Morada do Sol II;

Plano diretor Sul: Espaço Mais Cultura Marcélia Belém. Quadra 1.304 Sul (ARSE 131);

Plano diretor: Fundação Cultural de Palmas. Espaço Cultural José Gomes.

Junto ao formulário, deverão ser entregues: cópia simples da certidão de óbito da pessoa homenageada; cópia simples do RG com CPF ou CNH do parente ou familiar declarante.

Em caso de dúvidas, basta enviar mensagem para o e-mail fcp.palmas@gmail.com e pelo telefone (63) 3212-7300 nos horários de funcionamento da Fundação Cultural de Palmas, das 13h às 19h.

Monumento

O monumento ‘Para Sempre Luz’ foi inaugurado em dezembro do ano passado, após um concurso cultural feito pelo município. O vencedor foi Geferson Gonzaga, que recebeu R$ 200 mil.

No entanto, o monumento precisa ser concluído. Para isso, serão inscritos, nas placas, os nomes das vítimas da Covid-19. O objetivo é que o local sirva para reflexão e esperança por dias melhores aos visitantes do Parque das Artes.

Veja mais notícias da região no g1 Tocantins.

Ufficio Stampa