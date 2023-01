Familiares procuram por idoso de 105 anos que desapareceu após sair para pescar em Agudo

Aldemar Wandré foi visto pela última vez na segunda-feira (23). Desaparecimento do homem mobiliza equipes do Corpo de Bombeiros. Nenhum pertence dele foi localizado. Idoso de 105 anos desapareceu após sair para pescar em Agudo

O desaparecimento de um idoso de 105 anos mobiliza familiares e equipes do Corpo de Bombeiros de Agudo, na Região Central do estado. Aldemar Wandré saiu para pescar na segunda-feira (23), na localidade de Porto Agudo, nas margens do Rio Jacuí e depois disso não foi mais visto.

De acordo com os Bombeiros, o homem estava sozinho e pescava na beira de um barranco. Os parentes do idoso registraram boletim de ocorrência na terça-feira (24).

A família conta que, apesar dos 105 anos, Aldemar é “muito ativo”. A pescaria é um dos hobbies dele. O idoso também costumava viajar de ônibus a Candelária.

Nenhum pertence dele foi localizado pelas equipes de busca até o momento.

