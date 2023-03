Familiares relatam acesso vetado em clínica clandestina de Nova Odessa e que entregas não chegavam para os pacientes

Vigilância Sanitária apontou uma série de problemas no local, como ambiente insalubre, falta de água potável e alimentação e que o imóvel estava trancado com cadeados. Dois responsáveis chegaram a ser presos, mas foram liberados pela Justiça nesta quinta-feira (30). Justiça concede liberdade a responsáveis por clínica clandestina em Nova Odessa

Um paciente resgatado em uma clínica clandestina para dependentes químicos, em Nova Odessa (SP), relatou que tomava banho e escovava os dentes só com água. Além disso, seus familiares descobriram que nada do que deixavam para ele com os responsáveis pela clínica era entregue, desde produtos de higiene a presentes.

“Eles não davam sabonete, não, nem xampu. Pasta de dente não tinha não”, conta o ex-paciente. Ele foi diagnosticado com esquizofrenia e alcoolismo e estava na clínica havia dois anos. Também disse que já viu colegas de quarto sendo amarrados à força.

“Eles amarram com toalha, pano, né. Os braços e os pés”.

Os irmãos do paciente disseram que pagavam uma mensalidade de R$ 1,1 mil, além dos gastos com remédios. As visitas só eram permitidas na parte externa da clínica.

“Eles colocam uma mesa. Depende do tanto de pessoas que vão, eles colocam umas cadeiras e a gente fica lá fora. A gente nunca entrou. Falou que era uma proteção sobre o Covid […], para proteger as pessoas que estavam lá dentro”, conta a irmã.

Pacientes em clínica interditada em Nova Odessa

Polícia Civil

Eles levavam produtos para higiene pessoal do irmão, mas nada foi entregue a ele. “Sabonete, desodorante, xampu. Levava, inclusive, creme para o corpo também. E ele falou que nunca passou”, elenca a familiar.

“Em novembro, ele fez aniversário. Nós levamos presentes para ele. Ele falou que ninguém entregou os presentes para ele. Ele não chegou nem a usar as sandálias que a gente levou”, revela.

Segundo a Vigilância Sanitária da cidade, a associação que mantinha o espaço clandestino possui outras casas em cidades da região.

“É um choque que a gente leva, tira você do chão. Como dizem nossos pais: ‘não desejo nem pra um cachorro’. Eu só espero que a justiça, ela seja feita”, diz o irmão do paciente.

Local onde funcionava a clínica clandestina

Polícia Civil

Relembre o caso

O local foi encontrado com uma série de problemas, como ambiente insalubre, falta de água potável e alimentação, além dos pacientes trancados com cadeado.

A Polícia Civil prendeu duas pessoas durante a fiscalização da uma clínica, mas elas foram liberadas em audiência de custódia, nesta quinta-feira (30). O caso foi registrado como cárcere privado, maus-tratos e furto, já que foi apontado que era desviada energia elétrica de uma escola nas proximidades.

A ação foi realizada na operação Repouso, pela Polícia Civil de Nova Odessa, em conjunto com a Vigilância Sanitária da cidade, em um imóvel localizado no bairro Chácaras Central. Segundo boletim de ocorrência, o local já tinha sido interditado há um mês por possíveis maus-tratos.

Quarto de casa de repouso clandestina interditada em Nova Odessa

Polícia Civil

No interior do imóvel, foram encontradas 23 pessoas em condições descritas como “desumanas e insalubres” no boletim de ocorrência, sem alimentação e com água não potável, que era consumida por todos através de uma jarra suja e uma única caneca.

O registro policial também aponta que no interior do banheiro havia fezes pelo chão, forte odor de urina e muita sujeira, sendo que algumas pessoas estavam acamadas sem nenhum profissional acompanhando ou as monitorando.

Conforme o relato, havia pessoas com diversas debilidades como cadeirantes, amputados e pacientes com traumatismo encefálico. Também foi destacado que estavam todos trancados e sem acompanhamento de profissionais, e que em caso de um eventual incêndio as pessoas teriam dificuldades para evacuar o local.

Registro policial aponta condições insalubres no local

Polícia Civil

Foram acionados os setores de assistência social da Prefeitura de Nova Odessa e a Secretaria de Saúde, que compareceram ao local para prestar o atendimento e encaminhar as pessoas para atendimento ambulatorial, nos casos necessários.

Esses profissionais ainda realizaram contato com os familiares dos pacientes que não foram hospitalizados e solicitaram que acompanhassem o desdobramento do caso.

Dez pacientes foram levados ao hospital municipal e os demais foram entregues aos familiares, perante a assinatura de um termo de responsabilidade.

Materiais em varanda do imóvel fiscalizado

Polícia Civil

Furto de energia

Ainda em vistoria no estabelecimento, a equipe da Polícia Civil encontrou uma instalação de energia elétrica de forma irregular, uma vez que estavam desviando energia elétrica de uma escola municipal vizinha, o que foi constatada por técnicos da CPFL e peritos da Polícia Cientifica.

Os indiciados foram encaminhados para a Cadeia Pública de Sumaré e, nesta quinta-feira, em audiência de custódia, foi concedida liberdade provisória aos dois, com imposição de medidas cautelares, informou o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP).

As medidas cautelares impostas foram comparecimento a todos os atos processuais; proibição de ausentar-se da cidade por prazo superior a sete dias sem autorização; proibição de alterar o endereço sem informar à Justiça; recolhimento domiciliar noturno, das 22h às 06h; e proibição de acesso ou frequência a outras clínicas de reabilitação ou similares.

