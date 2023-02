Famílias chegam à quinta estadia em abrigos de Capivari em sete semanas após cheias de rio e córrego: ‘isso não é vida’

Moradores relatam prejuízos, desesperança e cobram uma solução do poder público. Temporal em Capivari provoca estragos e moradores perto de rio relatam dramas após perdas

Com um novo transbordamento do Rio Capivari e córregos da Capivari (SP), na terça-feira (7), famílias moradores de áreas com risco de alagar chegam à quinta estadia em abrigos municipais em um período de sete semanas. As famílias relatam prejuízos, desesperança e cobram uma solução do poder público.

Nesta terça, seis famílias – em um total de 16 pessoas – ficaram desabrigadas após 90 milímetros de chuva. Elas foram alojadas no Ginásio de Esportes Ronaldão.

“Praticamente já virou minha segunda casa. Porque é tanto vai e vêm que já acostumamos”, conta a operadora de máquina Telma dos Santos Pereira.

Ela relata que foi acionada pela prefeitura para voltar ao abrigo por volta das 9h de terça-feira. Por volta das 18h, teve início um temporal e o rio subiu rapidamente. Não houve tempo para tirar nada. Entre as perdas, ela cita três cestas básicas.

“É muito triste. Eu sinto até dor por dentro de falar. É uma imensa tristeza. Porque eles [filhos de Telma] querem ir para a escola e não estão podendo, eu quero trabalhar e não posso e fico aqui parada, olhando para eles e sem saber o que fazer”, lamenta a moradora.

“O certo era eles resolver de uma maneira assim: dar uma casa para cada um, tirar a gente de lá. Porque isso não é uma vida que a gente leva”, acrescenta.

O ajudante de serviços gerais José Ailton dos Santos conta que a cada vez que voltou ao abrigo, voltou com menos pertences e menos esperança. “Tá duro. Não tem mais nada, nada […] Você não se sente na sua casa mesmo [no abrigo], né. Você quer fazer alguma coisa, você não consegue. Você fica perdido”, acrescenta.

No alto da arquibancada, o servente de pedreiro Everton da Silva busca driblar o calor. “É mais fresquinho aqui, né. Pegar um ar da janela. [Fico] pensando o que vai resolver para nós”, diz o servente, que já veio cinco vezes para o abrigo desde o final dezembro.

“Passamos o ano novo no abrigo e não parou mais. Ida e volta, ida e volta”.

De acordo com a prefeitura, a última medição, feita às 15h, apontou que o nível do rio estava em 2,24 centímetros. Ele transborda aos 2 metros.

Há interdições nos seguintes pontos alagados: Rua João Moretti (Moreto); Rua Miguel Assad com a Rua 9 de Julho (Nova Aparecida); Ponte da Rua Regente Feijó com a Rua Belmiro Guitti (Córrego Chiquinho Quadros – próx. ao Colégio EAC); e Rua Piracicaba (Bosque dos Pinheiros).

Pai atravessa enchente com filha nos ombros para levá-la à escola em Capivari

O que diz a prefeitura

A Prefeitura de Capivari informou que tem prestado assistências às famílias, oferecendo caminhão, abrigo, alimentação, roupas, produtos de higiene e limpeza e tudo mais que as famílias necessitam.

Reforçou que essas casas atingidas pelo Rio Capivari não são irregulares ou estão em área de invasão e que está buscando ajuda do governo do estado, que já sinalizou que vai contribuir com o desassoreamento do rio e que vai propor programas habitacionais. Mas não foi informada data para estas medidas.

A administração ainda informou que foi feita uma lei isentando do IPTU e da taxa de serviço (no caso de imóveis comerciais), e que também foi concedida tarifa mínima de água e esgoto para as vítimas da enchente.

Comentou também que foi feita a remoção da tampa da comporta da barragem Leopoldina e que o município está buscando outras ações que possam combater as enchentes no período de chuvas fortes. As estruturas atingidas serão reconstruídas, garantiu a prefeitura.

Todos que precisarem de ajuda, devem entrar em contato pelo 199 da Defesa Civil ou 153 da Guarda Civil. O corpo de bombeiros atende pelo 193.

As famílias atingidas pelas enchentes estão recebendo doações de colchões, roupas e outros produtos para o dia a dia. Os donativos podem ser levados ao próprio abrigo, no Ginásio Ronaldão.

Rio Capivari transborda pela terceira vez no ano e deixa desabrigados

Enchentes em sequência

A pior enchente da história da cidade foi registrada nos últimos dias de dezembro, quando o rio marcou mais de 4 metros na régua. Um homem que tentou nadar na enchente morreu no primeiro dia de 2023.

A primeira inundação de 2023 ocorreu em 14 de janeiro, quando 19 famílias que vivem em áreas próximas ao manancial tiveram que deixar suas casas.

Em 20 de janeiro o rio novamente transbordou e deixou desabrigados, mas baixou no dia seguinte.

O último transbordamento do rio tinha acontecido na madrugada da última sexta-feira (3).

Vista aérea do bairro Moreto inundado pela cheia do Rio Capivari, em Capivari, em 30 de dezembro de 2022

