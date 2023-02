Famílias de assentamento de Araraquara cadastram endereço digital para facilitar localização

Através do aplicativo gratuito Rotas Rurais, moradores poderão chegar às propriedades sem risco de se perderem. Medida também será feita em outras regiões do município. Cadastro de endereço digital deve facilitar localização de propriedades no assentamento Bela Vista, em Araraquara

Marlon Tavoni/EPTV

Mais de mil famílias da região do assentamento Bela Vista, em Araraquara (SP), terão o Endereçamento Rural Digital (ERD), que é uma combinação de letras e números que possibilita qualquer pessoa chegar às propriedades rurais com ajuda do aplicativo gratuito Rotas Rurais.

Moradores do assentamento Bela Vista, em Araraquara, cadastram endereço digital

Dificuldade de localização

Por conta da extensão das áreas rurais, muitas vezes as pessoas têm dificuldades para encontrar endereços pela primeira vez. Com caminhos parecidos e sem sinalização, é fácil se perder.

A produtora rural Zulmira Simões dos Santos mora no assentamento há mais de 30 anos e sabe do desafio de ensinar as pessoas a chegar ao sítio dela. “Lote 116 não sabem o que é. Então a gente vai dando ponto de referência os vizinhos”, disse.

Aplicativo Rotas Rurais vai facilitar localização de propriedades em Araraquara

Marlon Tavoni/EPTV

Ela precisou do Corpo de Bombeiros quando houve um incêndio na área de pastagem do sítio e também da polícia, após um roubo na propriedade. Sem ferramentas para explicar a localização, ela contou que teve muita dificuldade.

”Foi muito difícil. A polícia só foi chegar no outro dia. Ai já estava muito longe”, disse.

Aplicativo vai facilitar localização

Com o aplicativo, a vida dos moradores e visitantes vai ser facilitada.

“É só fazer o download do aplicativo gratuito Rotas Rurais. O proprietário preenche um cadastro com base nos dados da Secretaria de Agricultura. Ele consegue apontar a entrada da propriedade e mandar para o sistema”, explicou o técnico de informática municipal Julio Cesar Cruz.

Assentamento Bela Vista em Araraquara

Marlon Tavoni/EPTV

Por enquanto somente o assentamento Bela Vista está fazendo o cadastramento, que acontece na Escola Municipal Hermínio Pagotto.

Outras regiões

A coordenadora de agricultura do município, Enedina Andrade, explicou que outras regiões rurais também serão atendidas.

“Depois vamos fazer no Monte Alegre, é uma fazenda com 6 assentamentos, mas vamos fazer no 3 e no 6 que fazem parte do município. Depois vamos fazer também no horto de Bueno de Andrada”, disse.

A coordenadora afirmou ainda que a criação dessa ferramenta é um pedido antigo dos moradores. “Há 30 anos nós reivindicamos o direito de ter esse acesso ao endereço. A gente passou do processo histórico postal para o digital, que fica muito mais completo e mais fácil”.

A agricultora Lucelia Elisa Bueno mora perto da escola e sabe o quanto essa ferramenta vai ajudar todo mundo. “Para minha família está sendo ótimo, porque minha mãe mora em um dos lotes mais distantes da estrada, então sempre que ela compra alguma coisa para ser entregue vem aqui na minha casa e a gente leva depois”, ressaltou.

