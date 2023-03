Famílias de baixa renda de 15 cidades do RN podem solicitar instalação gratuita de antena parabólica digital

O serviço é gratuito para pessoas inscritas em programas do Governo Federal (CadÚnico) e que têm a parabólica tradicional funcionando em casa. Mudança é necessária com a chegada do sinal 5G. Técnico instala nova antena parabólica digital em casa

Moradores de baixa renda de 15 cidades do RN já podem solicitar, gratuitamente, a troca de antenas parabólicas para o modelo digital. A substituição é necessária porque, em breve, as parabólicas tradicionais deixarão de funcionar.

Isso significa que, quem não fizer a substituição pela nova parabólica digital, não conseguirá mais assistir à TV. O serviço é gratuito para pessoas inscritas em algum programa do Governo Federal (CadÚnico) e que têm a parabólica tradicional funcionando em casa.

Cidades atendidas na primeira etapa

Já podem fazer o agendamento para a instalação gratuita da nova parabólica digital famílias de baixa renda das cidades de Natal, Arês, Bom Jesus, Ceará-Mirim, Extremoz, Goianinha, Ielmo Marinho, Macaíba, Maxaranguape, Monte Alegre, Nísia Floresta, Parnamirim, São Gonçalo do Amarante, São José de Mipibu e Vera Cruz.

A previsão é que aproximadamente 16,6 mil famílias, dos 15 municípios, sejam beneficiadas.

O trabalho é realizado pela Siga Antenado, entidade responsável por apoiar a população durante a migração do sinal de TV utilizado pelas parabólicas tradicionais (Banda C) para o sinal das parabólicas digitais (Banda Ku).

Outro problema que o modelo tradicional enfrentará é o risco de interferência no sinal da TV quando a tecnologia 5G for ativada na cidade ou região. Como o sinal do 5G é transmitido na mesma frequência da parabólica tradicional, poderão ocorrer chuviscos, chiados, a imagem pode travar e até ser interrompida.

Como solicitar

Para saber se tem direito ao kit gratuito, o beneficiário deve entrar em contato pelo número 0800 729 2404 ou pelo site, com o número do CPF ou do NIS em mãos.

valipomponi