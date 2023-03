Famílias de baixa renda podem solicitar kit gratuito da nova parabólica digital em cidades das regiões de Piracicaba e Campinas

Moradores de Piracicaba, Americana, Limeira e Mogi Guaçu podem solicitar a troca. Mudança é necessária com a chegada do sinal 5G. Com chegada do 5G, Piracicaba, Americana, Limeira e Mogi Guaçu terão troca de parabólicas

Moradores de baixa renda de cidades das regiões de Campinas (SP) e Piracicaba (SP) podem solicitar, gratuitamente, a troca de antenas parabólicas para o modelo digital. A substituição é necessária porque, em breve, as parabólicas tradicionais deixarão de funcionar.

Isso significa que, quem não fizer a substituição pela nova parabólica digital, não conseguirá mais assistir à TV. A população de Piracicaba, Americana, Limeira e Mogi Guaçu pode fazer essa solicitação.

O serviço é gratuito para pessoas inscritas em algum programa do Governo Federal (CadÚnico) e que têm a parabólica tradicional funcionando em casa.

Antena parabólica

O trabalho é realizado pela Siga Antenado, entidade responsável por apoiar a população durante a migração do sinal de TV utilizado pelas parabólicas tradicionais (Banda C) para o sinal das parabólicas digitais (Banda Ku). Mais de 170 mil famílias devem ser beneficiadas no estado.

Outro problema que o modelo tradicional enfrentará é o risco de interferência no sinal da TV quando a tecnologia 5G for ativada na cidade ou região. Como o sinal do 5G é transmitido na mesma frequência da parabólica tradicional, poderão ocorrer chuviscos, chiados, a imagem pode travar e até ser interrompida.

Como solicitar

Para saber se tem direito ao kit gratuito, o beneficiário deve entrar em contato pelo número 0800 729 2404 ou pelo site sigaantenado.com.br, com o número do CPF ou do NIS em mãos.

Veja quantas pessoas podem fazer a troca gratuita nas cidades da região:

Piracicaba – 7 mil

Limeira – 5,2 mil

Americana – 4,2 mil

Mogi Guaçu – 2,5 mil

Além dessas cidades, outros municípios da região também já estão com agendamento aberto para a troca gratuita no caso de famílias de baixa renda. A lista também pode ser conferida no site.

As famílias que utilizam outros sistemas de transmissão para assistir televisão, como antena digital tipo espinha de peixe (instalada no telhado da casa), antena digital interna e TV por assinatura, mesmo que beneficiárias de programas sociais, não precisam fazer a troca.

