Famílias de Bertioga, SP, voltam para casa após temporal que castigou a cidade

Moradores estavam abrigados na quadra da Escola Municipal José de Oliveira, desde o último domingo (19). Famílias desabrigadas voltam para casa após temporal que castigou o litoral de SP

Os moradores de Bertioga, no litoral de São Paulo, que estavam desabrigados após as chuvas que castigaram a cidade, retornaram para casa. As 17 famílias estavam alojadas na quadra da Escola Municipal José de Oliveira desde o último domingo (19).

Os imóveis dos moradores foram vistoriados e avaliados pela administração, que está acompanhando o retorno dessas pessoas às moradias, prestando todo apoio necessário. A administração municipal disse que está fornecendo refeições e disponibilizando serviços de emissão de documentos e cadastro nos programas do Governo Federal.

A Secretaria de Serviços Urbanos está executando a recuperação de vias em diversos bairros da cidade, entre eles, Indaiá, Jardim Raphael e Boraceia. Também foram intensificados os serviços de cata-treco, cata-poda e limpeza de ruas pela cidade.

Bertioga registrou um volume de chuva de 683 mm durante o temporal que castigou as cidades da Baixada Santista e Litoral Norte e foi considerado o maior da história no país. Por conta das situação, o governo estadual publicou o Decreto 67.502/23, declarando estado de calamidade pública.

Estradas

A Rodovia Mogi-Bertioga segue interditada desde o início da manhã de domingo (19). Um trecho do asfalto cedeu e uma cratera se formou nos dois sentidos da pista, no km 82, na altura de Biritiba Mirim. As obras para recuperação da rodovia já começaram e a previsão, de acordo com o Governo do Estado, é de dois meses para a desobstrução parcial e até seis meses para a liberação completa.

A Prefeitura de Bertioga está trabalhando em conjunto com o município de São Sebastião na desobstrução do km 174 da rodovia Rio-Santos, que liga os dois municípios, e está interditado em razão de queda de barreiras. Foram enviados equipes, caminhões e máquinas para auxiliar nos trabalhos.

Doações

Doações de alimentos não perecíveis, roupas, colchões e itens diversos estão sendo entregues pelo Fundo Social de Solidariedade a famílias afetadas pelas chuvas em diversos pontos da Cidade.

A Prefeitura continua arrecadando roupas, alimentos não perecíveis (exceto sal), produtos de higiene pessoal e limpeza, colchões e roupas de cama.

Confira os pontos de entrega e horários de atendimento:

Fundo Social de Solidariedade: Rua Walter Pereira Prado, 77, Centro – das 8h às 17h

Casa da Cultura: Av. Tomé de Souza, 130, Centro – das 13h às 19 h

Vila do Bem Boraceia: Av. Henrique Arcuri, 99, Boraceia – das 8h às 17h

Centro Comunitário da Vila do Bem Chácaras: Rua São Gonçalo, s/nº, Chácaras – das 8h às 17h.

