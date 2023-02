Medida é voltada para quem recebe o Auxílio Brasil e benefícios de prestação continuada previdenciária e assistencial. Famílias de Guarujá terão benefícios sociais antecipados devido ao temporal que atingiu a região

Prefeitura de Guarujá

Os 265 moradores que ficaram desabrigados após as fortes chuvas que atingiram a cidade de Guarujá, no litoral de São Paulo, terão os benefícios sociais antecipados. A medida foi anunciada pela prefeitura, após o Governo Federal autorizar o pagamento, de forma unificada, para o dia 20 de março.

Os beneficiários poderão sacar o valor do Auxílio Brasil sem precisar esperar o dia previsto no calendário, conforme o final do Número de Identificação Social (NIS). Haverá também a antecipação do pagamento dos benefícios de prestação previdenciária e assistencial (Pensão, Aposentadoria, BPC/LOAS).

As pessoas interessadas em receber a antecipação deverão manifestar o interesse no banco em que já recebem o benefício. O período para aderir ao adiantamento será de 17 a 20 março.

De acordo com a Prefeitura de Guarujá, a medida será extremamente importante para que as famílias afetadas possam recompor suas casas e recomeçar suas vidas.

Famílias

Os moradores que ficaram desabrigados permanecem divididos entre dois alojamentos temporários disponibilizados pela prefeitura. As vítimas foram abrigadas nas unidades municipais no domingo (19), e não ainda não há uma previsão de quando deverão voltar para as casas delas.

Ao g1, a administração municipal afirmou que, ao todo, são 125 famílias desalojadas. Elas foram divididas em alojamentos montados na Escola Municipal Benedita Blac, no Jardim Umuarama, e no Centro Esportivo Duque de Caxias, no Tejereba.

Entre os desalojados, segundo a prefeitura, estão: 74 crianças, 75 mulheres e 73 homens. “Os munícipes recebem acolhimento seguro, alimentação, higienização, roupas limpas, referenciamento social [proteção social básica] e cadastro”, explicou a prefeitura, em nota.

VÍDEOS: g1 em 1 Minuto Santos

pappa2200