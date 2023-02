Programa do governo federal previa a instalação de 3.012 unidades em cinco municípios, sem contrapartida dos beneficiários. Famílias de MG pagam por obras de cisternas, que deveriam ser gratuitas

Famílias que vivem em áreas atingida pela seca, no Norte de Minas Gerais, tiveram de pagar parte das obras para fazer as instalações de cisternas, um benefício que deveria ser gratuito.

O Programa Cisternas, do governo federal, previa a instalação de 3.012 unidades em cinco municípios da região, sem contrapartida dos beneficiários. O equipamento é utilizado para armazenar a água da chuva para consumo.

Os moradores de Coração de Jesus disseram que estão endividados, por conta das despesas com materiais de construção e mão de obra. As cisternas foram instaladas no ano passado.

Saiba mais na reportagem completa no vídeo acima.

Vídeos mais assistidos do Globo Rural

Mata