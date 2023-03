Famílias ribeirinhas são retiradas de casa por causa de cheia do rio Jaru, RO

Nível normal do rio é de 7 metros, mas chegou a 10 metros no fim de semana. Ruas foram invadidas pela água e pontes danificadas. Famílias foram retiradas de casa no fim de semana devido á cheia do rio Jaru

Defesa Civil de Jaru/Reprodução

Quatro famílias de ribeirinhos foram retiradas de casa no fim de semana por conta da cheia do rio Jaru, de acordo com a Defesa Civil. O nível normal do rio é de 7 metros, mas no domingo (12) ultrapassou os 10 metros.

Segundo a Defesa Civil, os ribeirinhos procuraram ajuda de familiares e não precisaram ser encaminhados para abrigos.

A cheia aconteceu por conta da grande quantidade de chuva que caiu em Jaru. De acordo com o Agência Nacional de Águas (ANA), somente nas 24 horas choveu 23,8 milímetros no município.

Durante a manhã desta segunda-feira (13) o nível do rio teve o maior registro em uma semana.

Casas ficaram alagadas após nível do rio transbordar

Defesa Civil de Jaru/Reprodução

A água tomou conta das ruas de Jaru e também danificou pontes da zona rural. Algumas delas, como da Linha 608, foram interditadas.

Alerta Amarelo

A Defesa Civil de Jaru emitiu um alerta amarelo de perigo potencial de chuvas intensas para esta segunda e a terça-feira (14), principalmente para pessoas que moram em áreas de risco.

A Prefeitura alerta que está disponível, assim como o Corpo de Bombeiros, para auxiliar as famílias em regiões alagadas. A ajuda pode ser solicitada através do número 193.

Famílias são retiradas de casa durante chuva do rio

Defesa Civil de Jaru/Reprodução

Vito Califano