Famílias são retiradas de área de risco de deslizamento de terra em Ferraz de Vasconcelos

Ação foi na manhã desta quinta-feira nas ruas Serra da Bocaína e Santa Edwiges. Moradores de área de risco em Ferraz de Vasconcelos são retirados de casa

Aniele Santos/TV Diário

Na manhã desta quinta-feira (2), 20 famílias de Ferraz de Vasconcelos foram retiradas de suas casas por risco de deslizamento de terra. A Prefeitura pediu à Justiça a retirada de moradores das ruas Serra da Bocaína e Santa Edwiges.

No dia 23 de fevereiro um homem morreu depois que um deslizamento de terra atingiu duas casas na Vila São Paulo.

Na decisão de 28 de fevereiro, o juiz Rodrigo de Azevedo Costa determina a retirada das pessoas e dá um prazo de 30 dias para a Prefeitura apresentar laudo de risco individualizado de cada casa envolvida no processo de afastamento.

Além disso, ele fixa um prazo de cinco dias para o cadastramento das famílias. “Não tivemos nenhum tipo de resistência, as pessoas estão conscientizadas. Ontem já houve uma abordagem da assistência social e da Secretaria das Favelas. E a prefeitura está dando toda a garantia, tanto o transporte quanto abrigo. Quanto local para armazenamento dos seus patrimônios tem um abrigo que a Prefeitura está disponibilizando com toda a infraestrutura na Rua Itaquaquecetuba e também a grande maioria não está optando em utilizar esse abrigo. Estão pedindo deslocamento para casa onde eles já locaram, casas de parentes”, explica o comandante da GCM, Cleverson Souza Ramos.

A Prefeitura informou ainda que foi criado o auxílio moradia no valor de R$ 600, e que fornece abrigo, alimentação, caminhões para mudança, local para guarda dos pertences, suporte médico, psicológico e social.

Ramos não descarta a possibilidade da ação se estender para outras áreas de risco da cidade. “Posteriormente, provavelmente, terão outras casas, mas aí vai ser gradativamente uma análise técnica posterior. Famílias avisadas com antecedência, a Prefeitura tá tomando essa preocupação de vir, fazer uma abordagem, conversar. A Defesa Civil já faz mais de uma semana juntamente com a Secretaria das Favelas e Assistência Social já está aqui nessa área, inclusive várias famílias já aderiram a saída das suas residências.”

Assista a mais notícias

Ufficio Stampa