Family act – On. Mammì (M5S): Sì a miei emendamenti per aiutare le famiglie e i ragazzi con disabilità

On. Stefania Mammì (M5S): “Lavorare pensando al benessere delle persone e delle famiglie e riuscire a vincere per loro. Esprimo la mia piena soddisfazione per l’approvazione di alcuni tra gli emendamenti da me presentati al Family Act. Ieri, In corso di esame del provvedimento in Commissione Affari Sociali alla Camera, sono stati approvati diversi miei emendamenti.

Con una proposta ho inteso introdurre, nella misura contenuta all’art.1, una maggiore attenzione alle situazioni di disabilità nelle famiglie, prevedendo un percorso di crescita all’interno delle stesse, che sia non solo armonioso, ma anche inclusivo.

Nell’ambito della delega al Governo per il riordino delle misure di sostegno all’educazione dei figli e delle figlie, contenuta nell’art. 3, è stato approvato un altro mio emendamento in cui ho previsto delle misure di sostegno alle famiglie per le spese sostenute per i figli in relazione all’acquisto di libri, non solo in formato cartaceo, ma anche su supporto digitale; nella stessa proposta ho anche previsto l’introduzione di misure di detrazione fiscale per le spese sostenute dalle famiglie per accompagnatori, assistenti personali o altri operatori, che abbiano svolto attività per i loro figli con disabilità”

Il Family Act, è il disegno di legge organico recante misure pensate dal Governo per sostenere la genitorialità e la funzione sociale ed educativa delle famiglie, contrastare la denatalità, valorizzare la crescita armoniosa delle bambine, dei bambini e dei giovani e favorire la conciliazione della vita familiare con il lavoro, in particolare quello femminile.

